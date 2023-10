Mount pourrait être laissé pour compte par l’Angleterre au milieu des malheurs de Man United

Il est temps de parler de Mason Mount. Presque personne ne l’est pour le moment, ce qui devrait alarmer le milieu de terrain, d’autant plus que le sélectionneur anglais Gareth Southgate se prépare à profiter d’une rare opportunité d’expérimenter lors du match amical de vendredi contre l’Australie à Wembley.

Il y avait une seule question sur l’omission de Mount de cette dernière équipe anglaise lors de la conférence de presse de Southgate, survenant dans le sillage de conversations plus larges autour de l’absence de Raheem Sterling, de la forme physique de Bukayo Saka et d’une convocation méritée pour Jarrod Bowen.

Mount n’a pas joué pour l’Angleterre depuis leur défaite en quart de finale de la Coupe du monde contre la France en décembre dernier.

Des blessures au bassin et à la cuisse ont limité sa disponibilité en mars, juin et septembre, mais il est revenu dans l’équipe de Manchester United à temps pour cette dernière trêve internationale, mais il a ensuite été négligé.

« Physiquement, il revient à un certain niveau », a déclaré Southgate. « Il a été un joueur important pour nous et nous l’aimons beaucoup. Mais je ne pensais pas qu’il en avait fait assez pour être devant les autres à ce moment-là. »

Southgate a consacré un crédit considérable à faire preuve d’une loyauté frisant l’excès en retenant Harry Maguire malgré son manque de temps de jeu à United et Jordan Henderson après son transfert controversé en Arabie Saoudite. Le défenseur de Manchester City, John Stones, a également été retenu bien qu’il n’ait pas joué une seule minute depuis le Community Shield le 6 août. (Il a ensuite fait son retour de blessure en tant que remplaçant en seconde période lors de la défaite de dimanche à Arsenal.)

Mason Mount n’a pas joué pour l’Angleterre depuis la Coupe du monde. Julian Finney/Getty Images

Stones reste sans doute le meilleur défenseur central d’Angleterre, même si Pep Guardiola l’a joué dans un rôle de milieu de terrain profond, mais Henderson et Maguire sont inclus pour une combinaison de réalisations passées et leur influence positive dans le camp. C’est un critère qui aurait été automatiquement étendu à Mount étant donné son importance pour le club et le pays.

Entre 2019 et 2022, Mount a disputé 105 matchs de Premier League pour Chelsea. Seuls 13 joueurs de champ de la division ont joué davantage. Son total combiné de 44 buts et passes décisives était le 14e meilleur chiffre de ces trois saisons.

Toutes compétitions confondues, Mount a disputé 59 matchs en 2019-20 et 69 en 2020-21, dont cinq des sept matches de l’Angleterre en route vers la finale de l’Euro 2020. En 2021-22, il a disputé 59 autres apparitions avant de disputer quatre des cinq matches de l’Angleterre à la Coupe du monde. Il se peut que cette lourde charge de travail de ces dernières années ait eu des conséquences physiques en 2023, se manifestant par des problèmes de blessures persistants qui ont gêné la fin de sa carrière à Chelsea et compliqué son début de vie à Old Trafford.

Bien qu’il ait souvent fait l’objet de critiques injustes sur les réseaux sociaux, les managers ont fait la queue pour faire l’éloge de Mount, dans la mesure où ce n’est pas une coïncidence. L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, ne pouvait pas parler assez de lui. Son successeur, Thomas Tuchel, a qualifié Mount de « le package complet » et a apprécié de travailler avec lui dans la mesure où le Bayern Munich a exploré un accord peu de temps après que Tuchel ait pris ses fonctions à l’Allianz Arena. Et United était suffisamment convaincu pour payer 60 millions de livres sterling cet été pour un joueur avec un an de contrat alors que de nombreuses autres stars de Chelsea partaient pour des honoraires réduits motivés par le besoin urgent des Blues de se conformer aux règles du fair-play financier de l’UEFA.

Lampard a souvent déclaré que Mount « faisait la pression » pour son équipe, une éthique de travail infatigable que Tuchel a chaleureusement adoptée. Le désir du manager de United, Erik ten Hag, de mettre en œuvre un style de pressing élevé a fait de Mount une poursuite logique à certains égards, même si de nombreux supporters pensaient que l’argent pourrait être mieux dépensé dans d’autres domaines de l’équipe.

Et Ten Hag semble toujours essayer de lui trouver un foyer qui lui convient. Est-il un n°8 ou un n°10 ? Peut-il jouer large ? Il est peut-être victime de sa propre polyvalence. Contre Brentford le week-end dernier, Mount a joué en tant que numéro 10 avec Bruno Fernandes écarté vers la droite. Il est revenu sur l’aile après la mi-temps et a terminé avec 37 touches en 63 minutes avant d’être remplacé.

United est actuellement dans un profond malaise collectif qui a presque inévitablement affecté Mount, mais étant donné le court délai de 18 mois entre la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2024 de l’été prochain, le temps presse pour le joueur de 24 ans de s’établir. . Car alors que Mount était autrefois l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe à Chelsea et pour l’Angleterre, le danger auquel il est désormais confronté est que son pays menace d’évoluer sans lui.

Southgate est obsédé par un système 4-3-3 depuis un certain temps maintenant et la capacité naturelle de Mount en tant que numéro 8 serait un choix évident. Cependant, l’émergence de Jude Bellingham pourrait obliger à repenser la situation. La forme de Bellingham avec le Real Madrid frise le ridicule : seul le légendaire attaquant Alfredo Di Stefano (11) a marqué plus de buts lors de ses 10 premiers matchs que les 10 de Bellingham.

L’Angleterre a fonctionné avec quelque chose se rapprochant d’une forme 4-2-3-1 la dernière fois lors d’une victoire confortable contre l’Écosse avec Declan Rice et Kalvin Phillips fournissant la plate-forme de milieu de terrain permettant à Bellingham d’influencer le jeu avec un effet dévastateur.

Il existe des arguments de plus en plus solides en faveur de la construction par Southgate de cette équipe d’Angleterre autour de Bellingham, d’autant plus que cela justifierait la persévérance avec l’axe Phillips-Rice que beaucoup considèrent comme ouvertement conservateur, mais que Southgate lui-même considère comme une option utile compte tenu de la couverture défensive supplémentaire qu’ils fournissent.

Bien que l’Angleterre n’ait atteint que les huitièmes de finale au Qatar, Southgate a déclaré à plusieurs reprises à quel point il était satisfait de ses performances lors du tournoi, suggérant fortement qu’il n’y aurait pas de refonte radicale du personnel.

Les blessures ont signifié à Mason Mount un début de vie difficile à Manchester United. Sébastien Frej/MB Media/Getty Images

Mount est un bon voyageur, un membre très apprécié de l’équipe et un honneur pour les membres de son réseau de soutien. Mais comme c’est le cas de Sterling, qui était un pilier de l’ère Southgate, commençant chaque match à élimination directe du tournoi au cours de ses sept années de mandat avant le Qatar, Mount trouve désormais sa place dans l’avion dans plus de doutes que jamais depuis son international. débuts en septembre 2019.

Saka s’est retiré de l’équipe lundi en raison d’une tension aux ischio-jambiers, mais Southgate, peut-être de façon inquiétante pour Sterling, Mount et un ou deux autres, a choisi de ne pas appeler de remplaçant.

« Nous essayons de prendre les meilleures décisions possibles pour les bonnes options, le bon équilibre, les bonnes personnalités dans le groupe mais toujours dans l’équipe », a déclaré Southgate. « Il s’agit toujours de l’équipe. Cela doit être une question d’équipe. La cohérence le permet. Vous vivez des expériences ensemble et allez en Pologne et jouez en Ukraine dans cet environnement.

« Je vais à Hampden [Scotland] et faire face à cet environnement comme nous l’avons fait. Il y a un lien qui se construit pour tout le groupe et c’est ça qui vient de la continuité. »

Mount était un élément essentiel de ce lien. Il doit prouver qu’il l’est toujours.