Mount Olive lève l’avis d’ébullition de l’eau en raison de la bactérie E. coli. Voici ce qu’il faut savoir

MOUNT OLIVE — Un avis d’ébullition de l’eau a été levé après que la bactérie E. coli a été détectée dans deux sources d’eau locales mardi.

Plusieurs quartiers de Mount Olive ont été touchés jusqu’à la levée de l’avis vendredi.

« Suite à des tests approfondis de la qualité de l’eau et en étroite collaboration avec le Département de la protection de l’environnement du New Jersey, l’avis d’ébullition de l’eau a été levé et il n’est plus nécessaire de faire bouillir votre eau avant de l’utiliser », indique un message publié sur le site Web du canton.

Le service d’eau et d’égouts de Mount Olive possède, exploite et entretient 10 systèmes d’eau municipaux avec environ 4 700 branchements de service dans une ville de près de 29 000 habitants.

Même si l’avis a été levé, les mesures suivantes sont fortement encouragées :

Faites couler l’eau froide de votre robinet pendant trois à cinq minutes pour rincer votre raccordement de service et votre plomberie intérieure.

Videz et nettoyez vos machines à glaçons et refroidisseurs d’eau automatiques.

Vidangez et remplissez votre chauffe-eau si la température est réglée en dessous de 113 degrés Fahrenheit.

Les raccordements de service avec adoucisseur d’eau/filtres à cartouche doivent être soumis à un cycle de régénération ou à d’autres procédures recommandées par le fabricant.

Qui est couvert par l’avis d’ébullition de l’eau à Mount Olive ?

En plus des 10 systèmes d’eau municipaux, le canton possède et exploite également les installations de traitement des eaux usées de Cloverhill et de Wyndham Pointe dans le quartier de Flanders ainsi que trois systèmes individuels de collecte des égouts sanitaires situés dans les régions de Flanders et de Budd Lake.

Le service est responsable de l’entretien des infrastructures ainsi que de l’installation et de l’entretien des compteurs d’eau.

Les zones concernées par l’avis d’ébullition de l’eau sont les suivantes :

Réseau d’eau principal

Développement de Cloverhill et parc Sutton

Traversée des Flandres

Manoir du Mont Olive

Développement de Regency at Flanders et Marveland Crescent

Appartements Overlook

Rue principale et Park Place

Avenue de la Montagne

Promenade Laurel

Chemin des châtaigniers et chemin des érables rouges

Système d’eau verte du village

Appartements et magasins Village Green

Développement de la crête de la montagne

Lucas Lane, Old Budd Lake Road et Ringenbach Lane

Qu’est-ce que E. coli ?

Deux des neuf échantillons provenant de deux systèmes municipaux, les systèmes d’eau Main et Village Green, ont été testés positifs pour E. coli, une bactérie qui peut indiquer une contamination fécale.

« Les raisons peuvent être multiples », a déclaré le maire Joe Nicastro à propos des résultats. « Il peut s’agir d’un ruissellement de pluie contenant des excréments d’animaux. Il peut s’agir d’une erreur de laboratoire. Mais nous voulons que les gens prennent des précautions. »

« Les E. coli sont des microbes dont la présence indique que l’eau peut être contaminée par des déchets humains ou animaux », explique le conseil municipal. « Les microbes présents dans ces déchets peuvent provoquer des effets à court terme sur la santé, tels que diarrhée, crampes, nausées, maux de tête ou autres symptômes. Ils peuvent présenter un risque sanitaire particulier pour les nourrissons, les jeunes enfants, certaines personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli. »

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Mount Olive lève l’avis d’ébullition de l’eau pour cause d’E. coli