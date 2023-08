Mount Carmel survit à East St. Louis – Shaw Local

NORMAL — Il est devenu évident dès le début du match de samedi soir entre Mount Carmel et East St. Louis que les Caravan faisaient un effort concerté pour essayer de garder le ballon hors des mains des Flyers.

Peut-être que les Flyers auraient dû essayer de formuler une sorte de plan pour retirer le ballon des mains du quart-arrière des Caravan, Jack Elliott.

Elliott, qui effectuait son premier départ universitaire, a joué jeu après jeu pour aider la Caravane à repousser les Flyers, leur valant finalement une victoire de 35-31 dans une bataille de deux équipes tentant de défendre les titres d’État d’il y a un an.

« Je savais à quoi m’attendre et j’étais prêt », a déclaré Elliott. « J’ai été préparé. »

C’était peut-être les Flyers qui n’étaient pas préparés pour Elliott. Il a terminé avec 174 verges au sol et complété 13 des 26 passes pour 118 verges. Plus important encore, il a semblé se convertir, ou jouer un rôle dans la conversion de presque chaque troisième ou quatrième down conversion cruciale à la fin de la compétition.

« Le gamin est un gagnant », a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel Jordan Lynch à propos d’Elliott. « Nous faisons confiance à beaucoup de jeunes de cette équipe avec le ballon en quatrième position et un dans leurs mains et il est définitivement l’un d’entre eux. »

Le match est devenu tendu au cours des quatre dernières minutes lorsque Mount Carmel, qui contrôlait particulièrement bien la possession, a choisi de tenter un quatrième et un dans ses 30 avec une avance de 36-25. Pour l’une des rares fois de tout le match, Mount Carmel n’a pas été en mesure de convertir la situation de courte distance. Les Flyers en ont rapidement profité avec Robert Battle lançant une passe de touché de 28 verges à Jesse Watson pour réduire l’avance d’East St. Louis à 36-33 après que Battle ait également converti le pointeur à deux points.

East St. Louis a bourré Mount Carmel lors du premier jeu de sa possession suivante, laissant tomber Darrion DuPree, l’engagement du Wisconsin pour une défaite de 4 verges. Mais Elliott s’est imposé lors du jeu suivant, se libérant pour un gain de 35 verges, ce qui a permis à Mount Carmel de saler le reste du temps lorsque Maurice Densmore a converti un autre premier essai avec une courte course avec un peu moins d’une minute à jouer.

Un tel rallye ne semblait pas si possible lorsque Mount Carmel a organisé deux entraînements punitifs en deuxième mi-temps qui ont tous deux abouti à des touchés et ont donné à la Caravane une avance de 36-19 avec un peu moins de 10 minutes à jouer dans le match.

C’était après un effort en première mi-temps où la Caravane avait déjà réalisé trois fois plus de jeux en mêlée que les Flyers alors qu’elle menait 21-7 avant la pause. Ce n’était peut-être pas exactement ce que l’on attendait de la Caravan après que l’attaque plus lourde de l’année dernière les ait guidés vers le titre de Classe 7A, mais cette attaque convient mieux au personnel de cette année.

« Eh bien, si vous nous regardez l’année dernière, je pense que nous ne courons le ballon que 10 fois en moyenne », a déclaré Lynch. « Naturellement, nous aimerions lancer le ballon, mais nous savons ce que nous avons cette année et certains chevaux. Nous pouvons en quelque sorte revenir à ce que nous étions en 2019, un peu en exécutant certains de ces trucs de lecture de puissance avec le quart-arrière.

Ce fut un effort remarquablement inégal de la part d’East St. Louis. Les Flyers ont régulièrement été sanctionnés par des pénalités, terminant avec 18 d’entre eux dans la compétition. Son attaque était également très inégale, en particulier avec TaRyan Martin, le talentueux porteur de ballon junior d’East St. Louis, absent en première mi-temps pour des raisons non divulguées.

En tant que tel, East St. Louis n’a tenté aucun jeu en cours d’exécution en première mi-temps, Battle parcourant 22 verges sous la pression. Lorsque Martin est revenu dans l’alignement, East St. Louis a immédiatement lancé une course de 74 verges au sol pour un score au troisième quart, mais les Flyers soudainement sous tension s’étaient creusés un trou trop grand.