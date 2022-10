Mount Carmel revient pour vaincre Loyola 42-37 dans la bataille de l’élite de l’État – Shaw Local

WILMETTE – Mount Carmel avait besoin d’un dernier arrêt pour remporter le match de l’année.

La Caravane détenait une avance de 42-37 sur Loyola samedi avec 1:26 à jouer dans le match et les Ramblers avaient besoin de deux verges pour obtenir un premier essai ou le match était essentiellement terminé.

Le quart-arrière de Loyola, Jake Stearney, a pris le cliché au Mount Carmel 38 et l’a lancé à sa gauche où il s’attendait à voir un receveur attraper le ballon.

Au lieu de cela, le receveur a continué à courir et le ballon est tombé.

La ligne de touche de Mount Carmel a éclaté tandis que les joueurs et les fans de Loyola ne pouvaient pas croire ce qui venait de se passer.

La Caravane a surmonté un déficit à la mi-temps sur la route pour gagner 42-37, remporter le titre CCL/ESCC Blue et terminer la saison régulière invaincue.

“Vous venez à Mount Carmel pour gagner des championnats”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch. « Vous ne venez pas seulement ici pour jouer à des jeux. Nous jouons au football de championnat ici.

Mount Carmel (9-0, 4-0 CCL/ESCC Blue) a rapidement surmonté un déficit de 24-14 à la mi-temps en seconde période en profitant des opportunités. Après avoir forcé un Loyola trois et un retrait, Denny Furlong a renvoyé un botté de dégagement au Loyola 23 et Mount Carmel a marqué lors du troisième jeu du disque lorsque le quart-arrière Blainey Dowling a lancé le ballon pour un touché de 14 verges pour le faire 24-21 Loyola avec 8:10 à jouer au troisième quart.

Stearney a fait face à la pression lors du premier jeu du prochain entraînement des Ramblers et a échappé le ballon sur ce que la ligne de touche de Loyola pensait être une tentative de passe. La caravane a sauté sur l’occasion et a marqué lorsque Damarion Arrington s’est précipité sur 7 verges pour marquer et donner au mont Carmel sa première avance du match, 28-24, avec 7:57 à faire au troisième quart.

“C’est la défense qui fait des jeux”, a déclaré Dowling. «La défense gagne des championnats, à la fin de la journée, la défense gagne des championnats. Leur numéro a été appelé, ils ont fait un énorme jeu et nous avons capitalisé. Cela revient à la défense à ce moment-là.

Mount Carmel a accru son avance lorsque Alonzo Manning III a marqué sur une course de 18 verges pour porter le score à 35-24 avec 1:43 à faire au troisième quart. Manning est intervenu après que le partant Darrion Dupree n’a pas joué en seconde période en raison d’une blessure,

Loyola a répondu rapidement lors de son prochain entraînement lorsque Will Nimesheim s’est précipité sur 3 verges pour en faire un 35-30 avec 45,6 secondes à jouer au troisième quart, mais Mount Carmel a augmenté son avance à 42-30 lorsque Dowling a frappé Darrion Gilliam avec un score de 12 verges passer avec 7:37 à faire dans le match.

Les Ramblers sont revenus pour porter le score à 42-37 avec 5:40 à faire dans le match lorsque Stearney a frappé Spencer Leadbetter avec une passe de touché de 23 verges et a arrêté la Caravan lors de leur prochain trajet, mais Loyola n’a pas pu marquer pour gagner le match.

Dowling a complété 16 de ses 29 passes pour 144 verges, lançant trois touchés, tout en se précipitant pour 33 verges et un touché. Dupree avait 81 verges au sol et Denny Furlong avait 78 verges sur réception et un touché. Danyil Taylor Jr. a également attrapé un touché.

“Faire face à l’adversité”, a déclaré Dowling. «Nous disons que chaque semaine, faites face à l’adversité. C’est fini, viens-le.

TOUCHDOWN: Damarion Arrington se précipite sur 7 verges pour marquer et donner à la Caravane sa première avance du match, 28-24 avec 7:57 à faire dans le 3Q. MC a pris le relais sur Loyola 15 après un échappé de Stearney qui semblait proche d’un mouvement de lancer. pic.twitter.com/0lHjMvXl1Q – Michal Dwojak (@mdwojak94) 22 octobre 2022

Loyola (8-1, 3-1 CCL / ESCC Blue) a pris les devants avec un champ de 45 verges de Michael Baker avec 8:43 à faire au premier quart et Stearney, Quinn Foley et Nimesheim se sont chacun précipités pour un touché dans le première mi-temps pour les Ramblers.

Stearney a complété 13 de ses 31 passes pour 180 verges, lançant un touché et se précipitant pour 62 verges et un autre score. Nimesheim a terminé la journée avec 70 verges au sol et deux touchés.

En fin de compte pour Loyola, l’équipe n’a pas pu surmonter un troisième quart où il semblait que tout allait bien pour Mount Carmel.

“Les entraîneurs ainsi que les joueurs peuvent s’améliorer grâce à cela”, a déclaré l’entraîneur de Loyola, John Holecek. « Sachez simplement ce que nous faisons bien, ce que nous aurions dû faire, verrouiller les choses. C’est une expérience d’apprentissage à coup sûr.

TOUCHDOWN: Loyola répond rapidement alors que Will Nimesheim marque sur un claquement direct de trois mètres pour en faire une avance de 35-30 à Mount Carmel avec: 45,6 à jouer dans le 3Q. La conversion en deux points n’était pas bonne. pic.twitter.com/GVUrVVK3jE – Michal Dwojak (@mdwojak94) 22 octobre 2022

Loyola attendra désormais son premier adversaire la semaine prochaine dans les séries éliminatoires 8A tandis que Mount Carmel fera de même pour la tranche 7A.

L’objectif de Mount Carmel a toujours été de remporter un titre de division, puis un titre d’État. La caravane s’est occupée de la première partie, mais ils ne sont pas encore satisfaits.

“Nous avons renversé l’un de nos objectifs”, a déclaré Dowling. « Neuf et zéro n’est pas notre objectif, cependant. Notre objectif est de 14-0.