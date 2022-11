Mount Carmel revient en deuxième mi-temps pour descendre Downers Grove North et se qualifier pour les quarts de finale de la classe 7A de l’IHSA – Shaw Local

Downers Grove – Mount Carmel s’est inspiré de ses expériences passées lorsqu’il a affronté l’adversité lors de son match de deuxième tour de classe 7A contre Downers Grove North samedi.

La caravane traînait 6-3 à la mi-temps et a lutté contre des vents violents qui ont emporté un côté du terrain, mais Mount Carmel a utilisé son expérience de sa victoire contre Loyola lors de la semaine 9 pour marquer 21 points en seconde mi-temps et gagner 24-6 .

“Nous avions juste besoin de nous en tenir au plan de match”, a déclaré le quart-arrière de Mount Carmel Blainey Dowling. « Jouez au football du mont Carmel, ne pointez pas du doigt, faites face à l’adversité. Je pense que nous avons très bien fait cela en seconde période et cela s’est vu.

Mount Carmel (11-0) a utilisé le vent à son avantage lors de sa première possession en seconde période et a pris les devants lorsque Dowling a fait flotter un ballon sur la ligne de touche que Jimmy Deacy a attrapé et a marqué pour 43 verges pour donner à la caravane un 10-6 mener avec 8:16 à jouer au troisième quart.

Le Caravan n’a pas pu marquer à nouveau avec le vent dans le dos, mais ils ont prolongé un entraînement au début du quatrième quart et ont marqué en quatrième et un lorsque Dowling s’est précipité pour marquer et donner à son équipe une avance de 17-6 avec 5 :22 restants dans le jeu. Le mont Carmel a gardé la possession après que la caravane a lancé le ballon haut et que le vent l’a empêché d’aller à plus de 10 mètres et que le mont Carmel l’a récupéré par lui-même 45.

TOUCHDOWN: Blainey Dowling se précipite sur les 4e et 1 pour marquer et donner à Mount Carmel une avance de 17-6 avec 5:22 à faire dans le match. Juste une équipe différente de Mount Carmel en seconde période. pic.twitter.com/3KAMGipCTx – Michal Dwojak (@mdwojak94) 5 novembre 2022

Alonzo Manning II a marqué lors du tout prochain jeu, une course de 55 verges pour donner à Mount Carmel une avance de 24-6 avec 5:10 à faire dans le match.

Dowling a complété 14 de ses 20 tentatives de passes pour 107 verges et un touché tout en se précipitant pour 133 verges. Mount Carmel était sans porteur de ballon partant Darrion Dupree, qui était blessé, mais Manning s’est précipité pour 73 verges et un touché tandis que Jaden Bossie a ajouté 66 verges au sol et Deacy en a ajouté 47 au sol.

“Lorsque votre numéro est appelé, vous devez faire des jeux”, a déclaré Dowling. “Jaden Bossie et Alonzo Manning l’ont très bien fait.”

Downers Grove North (7-4) a marqué lors de son premier entraînement du match après avoir pris le relais sur le Mount Carmel 33. Le quart-arrière troyen Sam Reichert a trouvé Ethan Thulin pour une passe de 6 verges pour prendre une avance de 6-0 avec 4:59 à faire. dans le premier quart-temps après la tentative manquée de points supplémentaires.

Les Troyens ont eu du mal à déplacer le ballon après leur première possession alors que la caravane a envahi le ballon et n’a pas laissé Downers Grove North prendre de l’élan sur le terrain. Downers Grove North a totalisé 21 verges d’attaque en seconde période.

“La défensive nous a gardés dans ce match”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch. “La défense a eu l’un des meilleurs matchs aujourd’hui, ils nous ont gardés dans ce match. Ils ont laissé tomber le touché précoce mais nous les avons mis dans une position de terrain terrible et ils ont fait des ajustements et étaient amusants à regarder.

TOUCHDOWN: Les chevaux de Troie marquent en premier avec le vent dans le dos alors que Sam Reichert trouve Ethan Thulin pour une passe de 6 verges pour donner à DGN une avance de 7-0 avec 4:59 à faire dans le 1Q. Les chevaux de Troie ont pris le relais sur MC 33 après avoir bloqué un botté de dégagement. pic.twitter.com/bXurPbEmp4 – Michal Dwojak (@mdwojak94) 5 novembre 2022

L’entraîneur de Downers Grove North, Joe Horeni, pensait que son équipe avait lutté contre la caravane et les conditions météorologiques du mieux qu’elle pouvait, mais les chevaux de Troie n’ont pas trouvé le moyen de profiter des entraînements bloqués du mont Carmel et du vent lorsqu’il était sur leur dos.

“Nous avons affronté l’équipe n ° 1 de l’État qui a battu tous ceux qu’ils ont affrontés”, a déclaré Horeni. « Nous leur avons donné tout ce que nous avions, je me fiche de ce que quelqu’un dit. Je suis incroyablement fier de nos enfants.

Mount Carmel passe à sa cinquième apparition consécutive en quart de finale et tentera de se qualifier pour les demi-finales après avoir perdu contre Brother Rice au tour la saison dernière.

La Caravane affrontera le vainqueur de Collinsville ou des Crusaders, et tandis que Mount Carmel aimerait voir son rival CCL / ESCC Blue pour avoir une chance de passer aux demi-finales, Dowling sait que son équipe sera préparée pour qui qu’elle joue.

“Qui que nous ayons à affronter”, a déclaré Dowling, “nous serons prêts pour eux.”