Mount Carmel prêt à laisser les meneurs de jeu faire des jeux – Shaw Local

Jordan Lynch a une devise simple en tant qu’entraîneur : les joueurs priment sur les jeux.

L’entraîneur de Mount Carmel a utilisé son talent pour faire des jeux en tant que quart-arrière finaliste du trophée Heisman dans le nord de l’Illinois et l’a apporté à sa carrière d’entraîneur, laissant ses meneurs de jeu montrer leurs talents et prendre le contrôle des matchs.

“Je peux penser que je suis le meilleur entraîneur là-bas, mais les joueurs gagnent des matchs, les jeux ne gagnent pas de matchs, les joueurs du secondaire en particulier”, a déclaré Lynch. « Restez simple, faites en sorte que ces enfants gèrent quelques stratagèmes et faites-leur croire aux stratagèmes. Vendez le schéma et à la fin de la journée, les joueurs sur les jeux.

Mount Carmel a des meneurs de jeu des deux côtés du ballon, mais a beaucoup de talent du côté offensif. L’une des étoiles les plus brillantes de l’offensive Caravan comprend le porteur de ballon junior Darrion Dupree, l’un des meilleurs espoirs de la promotion 2024 dans l’Illinois, qui détient 16 offres de bourses dont sept offres Power Five.

Dupree est un porteur de ballon multi-menaces, qui peut bien couper et courir le ballon et qui a également amélioré sa capacité à attraper des passes. La vitesse du junior fait de lui une menace électrique en attaque et Dupree est reconnaissant que son entraîneur lui permette de montrer son talent.

“Il nous fera passer, courir, tout ce qui est le mieux pour le joueur”, a déclaré Dupree.

Mount Carmel a accéléré le rythme des entraînements cet été et les joueurs ont passé plus de temps à s’entraîner qu’ils n’ont arrêté les entraînements pour s’entraîner. La caravane est plus confiante dans sa capacité à savoir quoi faire dans chaque situation.

Le quart-arrière principal Blainey Dowling a appris l’importance de remettre le ballon entre les mains de ses meneurs de jeu pendant l’intersaison. Après avoir fait ses débuts universitaires en tant que junior, Dowling a acquis de l’expérience et a appris quand est le bon moment pour essayer de faire une passe sur un jeu contesté ou quand il devrait essayer de faire un jeu en courant le ballon.

“Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit un lancer de 10 ou 15 mètres”, a déclaré Dowling. “Si vous vérifiez, vous avez des meneurs de jeu comme Darrion Duprre, Jaden Bossie, Danny Furlong, Damarion Arrington, vous leur donnez un contrôle, ils peuvent transformer cela en 15, 20 mètres.”

La philosophie de Lynch se traduit également par la défense de l’équipe. La caravane est passée à une défense 3-4 à partir de 4-2-5, mais Lynch a admis qu’il n’y avait pas beaucoup de stratagème.

La Caravane compte de nombreux athlètes qui peuvent faire des jeux, comme le joueur de ligne défensive Asher Tomaszewski et le rusher Danny Novickas. Les joueurs comme Novickas apprécient la capacité de s’emparer du ballon et d’avoir la chance de faire un jeu lorsqu’ils voient une opportunité.

“C’est vraiment bien de s’en tenir à ce que nos entraîneurs nous enseignent, mais de pouvoir jouer ici et jouer mon jeu, jouer ce que je fais”, a déclaré Novickas. “Je pense que cela fonctionne définitivement et profite définitivement à l’équipe.”

Lynch est ravi de voir ce que ses joueurs peuvent faire cette saison. Après une saison où 18 joueurs ont disputé leur premier snap universitaire l’année dernière, la Caravane est prête à montrer ce qu’elle a appris la saison dernière et à faire quelques jeux.

“Je suis super excité”, a déclaré Lynch. “Je me sens confiant. Chaque fois que j’appelle un jeu, j’en fais un, notre quart-arrière va nous mettre dans le bon jeu et deux, que les joueurs dépassent les jeux, que Darrion Dupree va parcourir la distance et le temps qu’il touche le ballon.