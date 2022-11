Mount Carmel et St. Rita renouvellent leur rivalité en demi-finale IHSA 7A pour la 101e réunion – Shaw Local

Ni l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch, ni l’entraîneur de St. Rita, Todd Kuska, ne pensent qu’il y a beaucoup à dire sur le match de leurs équipes samedi.

La Caravane et les Mustangs se rencontreront pour la 101e fois dans l’histoire du programme en demi-finale de classe 7A pour avoir une chance de concourir pour un titre d’État.

“C’est génial”, a déclaré Lynch. «Chaque fois que St. Rita, Mount Carmel se joue, c’est génial pour tout le monde. C’est une grande rivalité, c’est une grande tradition.

Mount Carmel (12-0) s’est qualifié pour les demi-finales après avoir battu son rival bleu CCL / ESCC Brother Rice 48-12, tandis que St. Rita (10-2) a battu St. Charles North en quarts de finale 28-7.

Les deux ont ouvert la saison régulière avec leur 100e rencontre au total où le quart-arrière de Mount Carmel Blainey Dowling a lancé cinq passes de touché et la Caravane a battu les Mustangs 35-3. Depuis ce match, les deux équipes se sont combinées pour aller 21-1, la seule défaite étant la défaite 34-14 de St. Rita contre Loyola.

Mais les deux entraîneurs savent que l’autre équipe est différente de l’adversaire contre lequel ils ont ouvert l’année.

“C’est probablement l’équipe qui s’est le plus améliorée de tout l’État d’après ce que j’ai vu (samedi) et qui a joué ces deux dernières semaines à la télévision”, a déclaré Lynch. “L’entraîneur Kuska fait un excellent travail et ces gars-là se débarrassent du ballon et jouent une excellente défense.”

Les Mustangs sortent de ce que Kuska a appelé leur match le plus complet de la saison. La défense de St. Rita a assommé St. Charles North et les équipes spéciales ont bloqué quatre coups de pied.

Kuska pensait que son équipe avait profité de sa défaite contre Mount Carmel et Loyola au cours des trois premières semaines de la saison. Les Mustangs ont appris ce qu’ils devaient faire pour gagner des matchs et se sont retrouvés dans un sillon dans les trois phases.

“Je pense que nous sommes différents jour et nuit”, a déclaré Kuska. “Nous étions un groupe inexpérimenté qui ne savait pas à quoi s’attendre à partir de ce moment-là et je pense que maintenant nous sommes devenus une équipe, nous savons qui nous sommes, nous connaissons notre identité et nous prospérons grâce à cela.”

Les deux équipes essaieront d’utiliser leur match d’ouverture comme base pour se préparer au match de samedi. La défense des Mustangs a accordé une moyenne de 14 points par match en séries éliminatoires contre Genève, Prospect et St. Charles North tandis que l’offensive Caravan a récolté en moyenne 40,3 points par match en séries éliminatoires contre Buffalo Grove, Downers Grove North et Brother Rice.

St.Rita tentera d’aller à son troisième match consécutif pour le titre d’État tandis que Mount Carmel tentera de revenir au match de championnat pour la première fois depuis qu’il a remporté le titre 7A en 2019.

Il n’y a pas grand-chose à dire de plus.

“C’est le jeu de rivalité des jeux de rivalité et c’est une demi-finale, c’est une chance de descendre à l’état”, a déclaré Kuska. «Nous avons toujours parlé d’une semaine à la fois, mais c’est tout, nous ne pouvons pas avoir la chance d’atteindre nos objectifs si nous ne nous en occupons pas. Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à dire. C’est Rita-Mount Carmel, demi-finale d’état. C’est tout ce que vous avez à dire.

Le tout premier quart de finale de St. Ignatius n’a pas commencé comme il le souhaitait samedi.

Le Wolfpack pensait qu’ils auraient pu mener 14-0 au lieu de 3-0 après leurs deux premières possessions dans leur match de classe 6A contre Niles Notre Dame, mais St. Ignatius n’a pas laissé l’adversité affecter ses jeux. St. Ignatius a remporté 31-6, se qualifiant pour la première demi-finale du programme.

“Ils n’y ont plus jamais pensé”, a déclaré l’entraîneur de St. Ignatius, Matt Miller. “C’est une bonne chose. Les enfants étaient comme dans les circonstances et nous continuerons à jouer.

Le Wolfpack s’est rendu dans la zone rouge lors de sa première possession et a pensé avoir marqué, mais un échappé dans la zone des buts n’a pas été considéré comme un touché avant que St. Ignatius ne perde le ballon et que Niles Notre Dame ne prenne le relais. St. Ignatius s’est à nouveau approché de la zone des buts lors de sa prochaine possession, mais s’est contenté d’un placement.

Le demi offensif Vinny Rugai a ouvert la voie avec 215 verges au sol et trois touchés alors que l’offensive poursuivait ses séries éliminatoires dominantes. Le Wolfpack a récolté en moyenne 42,7 points par match.

“Nous allons constamment de l’avant, c’est le mantra de l’attaque”, a déclaré Miller. « Même lorsque les choses ne sont pas parfaites, nous ramassons toujours trois, quatre, cinq verges. C’est un témoignage des joueurs que nous avons et des entraîneurs qui les mettent en position d’être prêts à tout.

St. Ignatius verra une copie presque conforme de son équipe lorsqu’elle jouera à Prairie Ridge samedi. Les Wolves exécutent également la triple option et sont menés par le quart-arrière Tyler Vasey, qui a couru pour 481 verges et huit touchés lors de la victoire 69-28 de samedi sur Harlem. Ce métrage lui a donné le record d’État pour les verges au sol en une saison, qui se situe à 3 609 avant le match de demi-finale de samedi contre St. Ignatius.

Miller sait que le moyen pour le Wolfpack d’atteindre son premier match pour le titre d’État est de jouer au football fondamental en faisant des tacles. Il prêche qu’un titre d’État est réalisable pour le programme Wolfpack depuis le début de la saison.

“Juste changer l’état d’esprit que c’est une attente et que c’est possible, les gens l’ont fait avant moi, c’est ce que nous avons essayé de faire”, a déclaré Miller. “Y arriver légitime cet objectif de début de saison.”

Loyola s’est bien adapté à la vie sans le porteur de ballon Will Nimesheim lors de ses deux derniers matchs depuis qu’une blessure au genou a mis fin à la saison junior.

Les Ramblers ont remporté leurs deux matchs et ont couru le ballon efficacement pour compléter le quart-arrière Jake Stearney et le jeu de passes.

“Rien n’a vraiment changé”, a déclaré Stearney. “Ça craint que Will se soit blessé, il nous manque énormément, mais c’est le prochain.”

Le sophomore Luke Foster a mené l’équipe avec 57 verges au sol sur 20 touches lors de la victoire 30-17 des Ramblers contre Lyon samedi tandis que Stearney en a ajouté 38. Ryan Craddock a récolté 20 verges sur cinq touches tandis que Johnny McGuire est entré pour deux courses pour 6 verges.

L’entraîneur de Loyola, John Holecek, pensait que Foster était un peu lent, mais il a fait ce qu’il devait faire et que Craddock a joué fort. Holecek a déclaré qu’il voulait utiliser McGuire, un demi défensif de 220 livres de plus dans les semaines à venir.

Bien que les Ramblers souhaitent retrouver leur avance en bonne santé, ils ont apprécié de voir l’énergie que les nouveaux rushers ont apportée à l’équipe.

“C’est plutôt cool de voir toute l’énergie qui les entoure, en quelque sorte de les soutenir tout au long de ce problème de porteur de ballon”, a déclaré Stearney. “Attendez-vous à rien de différent, le jeu de course est toujours là comme il est montré.”

La Providence avait montré qu’elle était sur le point de franchir une nouvelle étape en tant qu’équipe après ses défaites contre Joliet Catholic, Loyola et St. Rita en saison régulière.

Les Celitcs ont failli éliminer certaines des meilleures équipes de l’État, mais lors des séries éliminatoires, les choses se sont mises en place. Providence a battu son rival de conférence Joliet Catholic au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 4A et a battu le n ° 1 Richmond-Burton en quarts de finale.

L’équipe a acheté ce que l’entraîneur de première année Tyler Plantz leur a vendu pour continuer à croire et maintenant cela porte ses fruits.

“Le point de vente constant a été de croire”, a déclaré Plantz alors qu’il portait une chemise qui disait “croire”. «Nous avons trouvé un moyen de perdre aux points critiques. C’était en grande partie de l’immaturité. Nous avons continué à travailler, à étudier et à grandir en tant que joueurs. C’est quelque chose d’excitant.

L’entraîneur de Brother Rice, Casey Quedenfeld, a trouvé les points positifs après la défaite de son équipe contre le mont Carmel en quarts de finale 7A samedi.

“Le simple fait d’avoir l’expérience d’être ici aide beaucoup”, a déclaré Quedenfeld. “Que ce soit pour la motivation ou maintenant que nous savons comment nous débrouiller tout au long d’une saison entière, je pense que c’est vraiment bien pour les enfants.”

Quedenfeld a terminé sa première saison en tant qu’entraîneur des Crusaders avec une fiche globale de 7-5, 0-3 dans le CCL/ESCC Blue. Il a repris une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs de l’équipe de la saison dernière qui a perdu en demi-finale et a continué à voir la croissance tout au long de l’année.

La première année en tant que nouvel entraîneur est toujours la plus difficile aux yeux de Quedenfeld et il est fier de ce que les Crusaders ont accompli cette saison.

“Je suis vraiment fier des gars pour m’avoir accepté, accepté certains des nouveaux entraîneurs, accepté certains des changements schématiques, tout ça”, a déclaré Quedenfeld. « En ce qui concerne cela, cela a été un succès. Il faut du temps pour obtenir certaines des victoires.

Les équipes CCL/ESCC ont remporté tous les matchs qu’elles ont pu en quart de finale. Loyola, Mount Carmel, St. Rita, St. Ignatius, Nazareth et Providence ont tous remporté leurs matchs tandis que Brother Rice et Niles Notre Dame ont tous deux perdu contre des adversaires du CCL / ESCC.

Les six équipes en demi-finale de cette saison affrontent les six de la saison dernière et sont une de plus que les séries éliminatoires de 2019.

Un maximum de cinq équipes peuvent se qualifier pour les matchs du titre d’État à Champaign puisque Mount Carmel et St. Rita s’affronteront en demi-finale de classe 7A.

De nombreux joueurs CCL / ESCC ont remporté les honneurs de tous les États de l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois.

Jake Stearney de Loyola et John Nestor de Marist ont remporté les honneurs de tous les États dans la classe 8A tandis que Matt Kingsbury de St. Rita a été nommé dans l’équipe de classe 7A. Justin Scott et Vinny Rugai ont été les premiers joueurs de St. Ignatius de l’histoire du programme à être nommés all-state dans la classe 6A et Jack Lesher de la Marmion Academy et Pierce Walsh de Benet ont tous deux remporté les honneurs dans la classe 5A. Anthony Birsa a été nommé dans l’équipe de classe 4A pour Joliet Catholic.

Jamel Howard de Marist, Nick Strelczyk de St. Rita, Joep Enggers et Nathaniel Marshall de Fenwick, Ivan Erickson de Marmion et Michael Nix de St. Viator ont tous obtenu des mentions honorables de tous les États.

• Joe Stevenson a contribué à ce rapport.