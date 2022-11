Mount Carmel domine Batavia dans le match pour le titre 7A pour le 14e championnat d’État du programme – Shaw Local

CHAMPAIGN – Mount Carmel, historiquement, connaît déjà l’attente de toute classe entrante.

La caravane, datant de 1980, a maintenant remporté 14 titres d’État.

“Gagner un État à Carmel est un gros problème”, a déclaré le quart-arrière senior de Caravan Blainey Dowling après la victoire 44-20 de Mount Carmel sur Batavia lors du match pour le titre d’État de classe 7A samedi à Champaign. « Ils disaient [during the week] ‘Le Club’, tu sais ? Maintenant que tu es dans le club, c’est une super sensation. Quand tu viens au Mont Carmel, [you] jouer dans les championnats d’État. Cela a été un facteur déterminant pour nous. Pouvoir concourir dans un championnat d’État et le gagner, c’est un sentiment formidable.

Le chemin de la perfection était celui auquel le Mont Carmel était destiné. La caravane a remporté un titre d’État pour la dernière fois en 2019 et a terminé cette saison de manière parfaite. Samedi n’a pas été différent.

Le match était largement attendu pour les deux programmes, alors que Mount Carmel a battu Batavia de manière controversée au deuxième tour de l’année dernière. Cette fois, cependant, Mount Carmel n’a pas eu besoin d’heures supplémentaires pour finir le travail.

La Caravane a pris une avance de 28-0 sur quatre passes de touché de Dowling, les deux premières à Jimmy Deacy pour 11 et 27 verges, respectivement. Damarion Arrington (6 attrapés, 68 verges) et Jaden Bossie (4 attrapés, 58 verges) ont ajouté des prises de touché alors que la caravane prenait le contrôle tôt.

Joe Lewnard / jlewnard@dailyherald.com Jimmy Deacy de Mount Carmel effectue un touché sur un jeu défendu par Grant Wardynski de Batavia lors du match pour le titre d’État de football de classe 7A au Memorial Stadium de Champaign le samedi 26 novembre 2022. (Joe Lewnard)

Dowling, qui est entré samedi avec 39 touchés et 2 719 verges par la passe, a regardé chaque morceau du quart-arrière record du programme qu’il a démontré être toute la saison. Dowling a terminé 25 sur 40 pour 262 verges et quatre touchés. Le concours de samedi était le plus grand nombre de passes combinées pour une finale d’État de classe 7A, 74 au total.

“C’est un groupe spécial”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch. “2018 a été ma première année de prise de fonction et ces enfants étaient en huitième année… Évidemment, 2019 a été très spéciale pour moi en remportant l’état – ma première fois – mais ce sont mes gars. C’est le premier cours que j’ai eu. C’est un groupe spécial pour moi. C’était une belle performance. »

Le porteur de ballon de Batavia (10-4) Ryan Whitwell (14 courses, 57 verges) a finalement marqué à 3 verges pour mettre les Bulldogs au tableau avec 4:31 à jouer en première mi-temps, mais le point supplémentaire qui a suivi a été raté.

Le botteur junior de Caravan, Louie Chappetto, a ajouté un panier de 24 verges pour porter le score à 31-6 Caravan, et Batavia a répliqué avec une réception de touché de 12 verges à CJ Valente du quart-arrière Ryan Boe. La conversion en deux points a échoué et les Bulldogs ont mené 31-12.

La Caravane (14-0) a gardé la chaleur en seconde période malgré un effort fougueux pour rester en lice par Batavia.

Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com Le porteur de ballon de Batavia Charlie Whelpley se place entre Noah Smith de Mount Carmel, à gauche, et Owen Schickel alors qu’il porte le ballon pour un touché lors du match pour le titre d’État de football de classe 7A au Memorial Stadium de Champaign le samedi nov. 26. 2022. (Joe Lewnard)

À la sortie de la pause, Batavia commençait à pénétrer dans le territoire du mont Carmel, mais Boe (16 sur 31, 148 verges par la passe, un touché et une interception) a été intercepté sur une passe d’écran par Bobby Medina, senior de Caravan. Bossie a ensuite encaissé un score de 12 verges au sol, et le point supplémentaire a été manqué pour la tête de Caravan 37-12 avec 6:36 à faire au troisième quart.

Batavia a eu une quatrième chance et un but avec 11:03 à faire au quatrième quart, mais la tentative de Boe contre Brady Ninowksi était élevée et incomplète.

Mount Carmel a mis la touche finale à la victoire avec un quatrième essai de dégagement que Jack Elliott a complété à Arrington sur 60 verges pour étourdir Batavia et prendre les devants 44-12 avec 9:42 à jouer.

Charlie Whelpley (8 courses, 35 verges) a ajouté un autre score des Bulldogs sur une course instantanée directe à partir de 15 verges et a converti l’essai à deux points pour faire 44-20 Caravan avec 5:53 à faire. Whelpley a ensuite été intercepté sur une passe en profondeur à Boe avec 4:32 à faire dans le dernier effort des Bulldogs pour une étincelle.

“Cela montre simplement que nous avons tous du cœur”, a déclaré le secondeur principal de Batavia et engagé du Wisconsin, Tyler Jansey, à propos du caractère de son équipe. “C’est quelque chose qui se construit pendant l’intersaison, tout au long de la saison. C’est une évidence depuis le début : on n’abandonne pas. Contre Lincoln-Way East [week two], nous étions menés 31-0 puis en deuxième mi-temps, nous les avons fermés en défense … cela montre simplement que nous nous soucions les uns des autres. Nous allons nous battre l’un pour l’autre [until the end].”

Joe Lewnard / jlewnard@dailyherald.com Charlie Whelpley (4) de Batavia célèbre un touché avec ses coéquipiers, dont Nick Ruiz, à gauche, et Jackson Nekolny lors du match pour le titre de football de classe 7A contre le mont Carmel au Memorial Stadium de Champaign le samedi 26 novembre , 2022. (Joe Lewnard)

Batavia, qui a remporté les derniers titres d’État en 2017 et 2013, était en lice pour le troisième rang du programme dans l’histoire.

“[Ive known] beaucoup de ces garçons en première année, deuxième année », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. “Jardin d’enfants. Probablement [Whitwell] quelques jours après sa naissance, je ne plaisante pas parce que je connais son père depuis si longtemps… c’est un autre genre de choses. Ce sont les gars que nous obtenons à Batavia. Ils grandissent là-bas et nous les intégrons dans des équipes de football du mieux que nous pouvons. Ils travaillent leur [butts] partir ensemble en équipe.

“Nous sommes un peu déçus de la façon dont nous avons joué aujourd’hui”, a poursuivi Piron. « Nous vous le disons tous. Ce n’est pas seulement moi en tant qu’entraîneur, ils vous le diront en tant que joueurs. Nous voulions montrer mieux : Pour notre communauté et les uns pour les autres. Mais, à la fin, le voyage que nous avons fait, c’est quelque chose [we’ll] rappelez-vous pour le reste de [our] des vies. C’était merveilleux. Le temps que nous avons eu ces deux dernières semaines a juste été une balle. Beaucoup de plaisir. Je n’aurais pas voulu qu’il en soit autrement – ​​d’en finir avec ces gars-là.