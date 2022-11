Mount Carmel accède au championnat de classe 7A après une victoire de 20-9 contre St. Rita – Shaw Local

CHICAGO – Lorsque Damarion Arrington de Mount Carmel a croisé les yeux avec le quart-arrière de St. Rita Jett Hilding, il n’a pas seulement vu une interception facile et un chemin ouvert vers la zone des buts.

Il a vu le chemin vers Champaign et le match pour le titre d’État de classe 7A.

Le secondeur de Caravan a parfaitement lu Hilding et a couru juste devant son lancer pour le renvoyer 30 mètres pour un touché, scellant la victoire 20-9 de Mount Carmel en demi-finale contre St. Rita samedi et un voyage au championnat d’État.

“J’ai lu les yeux du quart-arrière”, a déclaré Arrington. “Il ne m’a pas vu, je suis monté et je l’ai pris.”

L’interception a scellé une victoire qui, quelques minutes auparavant, était mise en doute. Mount Carmel (13-0) traînait 6-0 à la mi-temps et traînait encore, 9-7, à la fin des trois quarts avant que la Caravane ne reprenne une offensive qu’elle avait eue toute la saison.

Mount Carmel a commencé un entraînement sur ses 26 avec 9:14 à faire dans le match après avoir juste récupéré un échappé. La caravane a marché sur le terrain à partir de son propre 26 et le quart-arrière Blainey Dowling a trouvé Denny Furlong pour un touché de 13 verges pour porter le score à 13-7 après une conversion ratée de deux points avec 6:19 à faire dans le match.

TOUCHDOWN: Dowling trouve Furlong pour une passe de 13 verges pour marquer et donner à Mount Carmel une avance de 13-9 avec 6:18 à faire dans le match. La conversion en 2 points n’était pas bonne. pic.twitter.com/WHu92TgAEj – Michal Dwojak (@mdwojak94) 20 novembre 2022

Puis Arrington a marqué dans la minute suivante pour assurer un autre retour en seconde période pour la caravane.

“Nous sommes restés confiants.” dit Arrington. “J’ai fait confiance à mes gars, j’ai fait confiance à mon quart-arrière et je savais que nous allions sortir en seconde période et faire notre truc.”

Mount Carmel a eu du mal à déplacer le ballon en première mi-temps à cause de 10 pénalités et de balles perdues. En baisse de 6-0 pour commencer la seconde mi-temps, la Caravane a parcouru 80 verges lors de son entraînement le plus complet du match, marquant sur une passe de 21 verges de Dowling à Furlong avec 9:03 à jouer au troisième quart.

Dowling a complété 18 de ses 33 passes pour 211 verges, lançant deux touchés et deux interceptions. Alonzo Manning II s’est précipité pour 59 verges et Furling a terminé avec 102 verges sur réception.

“La défensive nous a gardés dans le match, tout le match”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch. “C’était une question de temps avant que Denny Furlong et Blainey Dowling ne se lancent.”

St. Rita (10-3) a contrôlé le rythme pendant une grande partie de la première mi-temps, prenant une avance de 3-0 lorsque Conor Talty a inscrit un panier de 36 verges avec 6:19 à faire au deuxième quart et un 27 verges panier avec 2:36 à faire dans le match. Les Mustangs sont entrés deux fois dans la zone rouge de la caravane et n’ont pas trouvé de moyen d’avancer au-delà du mont Carmel 6.

Les Mustangs ont pris une avance de 9-7 après que Talty ait inscrit un panier de 23 verges avec 55,6 secondes à jouer en première mi-temps, mais les Mustangs n’ont pas réussi à se regrouper après l’interception d’Arrington.

Hilding a complété deux de ses 16 tentatives de passe pour 18 verges et a lancé deux interceptions et DJ Stewart s’est précipité pour 142 verges.

“Je pense que nous avons montré que nous étions là, le ballon n’a pas rebondi plusieurs fois.” a déclaré l’entraîneur de St. Rita, Todd Kuska, qui a dirigé son dernier match avec les Mustangs après 25 ans. «Je pense que nous avons résisté à une excellente attaque, notre défensive a joué de façon phénoménale ce soir et nous n’avons tout simplement pas pu obtenir beaucoup de choses offensivement et c’est tout à leur honneur. C’était un grand match de football. »

Mount Carmel se rendra samedi au Champaign’s Memorial Stadium pour affronter Batavia pour le titre d’État de classe 7A. Les deux équipes se sont rencontrées lors des séries éliminatoires de la saison dernière, qui se sont soldées par une controverse. Les deux équipes seront motivées alors que Mount Carmel tente de terminer une saison sans défaite et que Batavia tente de se venger.

“Nous sommes prêts”, a déclaré Dowling. “Nous sommes prêts et nous allons concourir pour un championnat d’État.”