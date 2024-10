Mounjaro contre Wegovy dans la bataille contre l’obésité

• Mounjaro serait encore plus efficace que Wegovy (Ozempic) dans la lutte contre l’obésité

• La spirale des coûts des soins de santé et la crise mondiale de l’obésité dépassent de loin le coût des nouveaux médicaments amaigrissants.

• Les injections de perte de poids Mounjaro et Wegovy sont désormais disponibles dans tout le pays sur Clinique Goodbody

Alors que le médicament contre le diabète Ozempic (*maintenant sous la marque Wegovy pour la perte de poids) est devenu un nom connu au cours des 12 derniers mois, le traitement de perte de poids nouvellement approuvé Mounjaro est considéré comme encore plus efficace dans la lutte contre l’obésité. Mounjaro est désormais approuvé pour la prescription privée au Royaume-Uni et disponible dans tout le pays sur Clinique Goodbody.

Un rapport récent du JAMA Internal Medicine a révélé que les patients prenant Mounjaro (Tirzepatide) étaient 76 % plus susceptibles de perdre au moins 5 % de leur poids corporel, plus de deux fois plus susceptibles de perdre au moins 10 % et plus de trois fois plus susceptibles. perdre au moins 15 % par rapport aux patients prenant Ozempic.

Wegovy et Mounjaro présentent des avantages considérables pour la santé, au-delà de la réduction du nombre sur la balance. Le professeur Harlan Krumholz, de l’École de médecine de Yale, a récemment déclaré à la conférence de la Société européenne de cardiologie que les injections amaigrissantes pourraient également ralentir le vieillissement et offrir des bénéfices bien au-delà de ce qui avait été imaginé, sur la base d’un certain nombre d’études récemment publiées.

Une recherche publiée dans le Lancet a révélé que le sémaglutide – l’ingrédient actif de Wegovy – peut réduire le risque de décès et le risque de développer des maladies cardiovasculaires comme un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, s’ajoutant ainsi à la liste croissante de maladies découvertes par les chercheurs. le médicament peut aider à prévenir.

Les injections de perte de poids agissent en supprimant l’appétit pour réduire la faim et les fringales. L’ingrédient actif imite les hormones qui signalent à votre cerveau de se sentir rassasié, entraînant une diminution de la faim et de la consommation alimentaire. Les médicaments ralentissent également la vidange de l’estomac, vous permettant ainsi de vous sentir rassasié plus longtemps.

Les bénéfices ne se limitent pas à l’amélioration de la santé du patient. La montée en flèche des coûts des soins de santé et les pertes de productivité dues à la crise mondiale de l’obésité dépassent de loin le coût de ces nouveaux médicaments amaigrissants, selon un récent rapport de la banque ING.

Les patients doivent avoir un IMC supérieur à 30, ou supérieur à 27 en cas de problème de poids, afin d’être considérés comme éligibles au traitement à la Goodbody Clinic. Après avoir rempli un questionnaire médical, un prescripteur médicalement qualifié examine toutes les demandes et vérifie les informations avant d’approuver le traitement. Un soutien continu et des soins complets sont également fournis.

Les injections sont administrées une fois par semaine à partir d’un stylo prérempli contenant 4 doses. Les prix commencent à partir de 129 £ par mois à https://health.goodbodyclinic.com/

