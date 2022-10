Mouni Roy s’ouvre sur le rôle de Junoon dans le film d’Ayan Mukerji et déclare “Ce n’est pas facile de frapper…”

Le film à succès Brahmāstra: Part One–Shiva, avec Mouni Roy, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Amitabh Bachchan, devrait sortir sur la plateforme OTT Disney+Hotstar le 4 novembre 2022.

Le film réalisé et écrit par Ayan Mukerji tourne autour du pouvoir de l’amour et de la lumière, et de leur combat contre les ténèbres. Désormais, les téléspectateurs peuvent vivre et revivre la grande expérience à leur propre confort dans le choix de leur langue préférée parmi l’hindi, le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam.





Avant sa première numérique, Mouni Roy, qui joue le féroce mais puissant Junoon dans l’Astraverse, a parlé de recevoir une appréciation sincère pour son personnage antagoniste dans le film fantastique d’action-aventure.

« J’ai été submergé par tout le soutien qui m’a été offert ! Il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de questions sur Junoon et qui elle est – ce qui est très excitant”, a déclaré la star qui a conquis le cœur des téléspectateurs.

“Il n’est pas très facile de trouver une corde sensible en tant que méchant dans un projet de cette envergure, mais avoir établi ce lien avec les téléspectateurs est extrêmement gratifiant et humiliant. Je suis éternellement reconnaissante à Ayan de m’avoir donné l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable”, a-t-elle ajouté.

Brahmastra Part One: Shiva a été un énorme succès au box-office avec des collections de box-office mondial de plus de Rs 425 crore. Il a été rapporté que l’épopée d’aventure fantastique a réalisé un énorme budget de Rs 410 crore, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle à ce sujet.

Après que Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji aient déclaré que le budget de Brahmastra n’était pas seulement alloué à un seul film mais à toute la trilogie, le producteur Karan Johar a partagé les mêmes réflexions dans une récente interview et a déclaré qu’il espérait que le film se révélerait être un succès monétaire lorsque les trois films sont réalisés.

S’adressant à Bollywood Hungama, le cinéaste a déclaré: “C’est un budget de trois films. Il y a trois films. Donc, il ne peut pas être attribué à un seul film. Il y a beaucoup d’actifs et de propriétés qui ont été créés qui passeront au film 2 et ensuite pour filmer 3. Donc, le film, finalement, j’aimerais croire, finalement quand les 3 films seront faits, que ce sera un grand succès financier pour nous tous.”

La production de Karan Johar sera présentée en première sur Disney + Hotstar à partir du 4 novembre.