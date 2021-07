Mouni Roy rend visite à sa meilleure amie Mandira Bedi, Ashish Chowdhry fait des adieux émotionnels au cinéaste

Le mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal, est décédé mercredi tôt le matin des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 49 ans. Il a été incinéré au crématorium du parc Dadar Shivaji avec sa famille proche et ses amis.

Plus tard dans la journée, de nombreuses stars étaient venues rendre hommage au défunt producteur-réalisateur comme Raveen Tandon, Apoorva Agnihotri, Huma Qureshi, Rohit Roy et bien d’autres. Mouni Roy, qui est la meilleure amie de Mandira, s’est également rendue chez elle après la crémation pour rendre un dernier respect à Raj.

Un jour avant sa disparition, Raj a passé du temps avec ses amis, dont Mouni Roy et d’autres à leur résidence. Mandira et Mouni ont partagé des photos de leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux dimanche.

Un autre acteur qui a été brisé par la disparition de Raj Kaushal était Ashish Chowdhry. Il a écrit une note émouvante sur ses réseaux sociaux rendant hommage à son défunt ami.

S’adressant à Twitter, Ashish Chowdhry a partagé plusieurs photos de lui avec Raj Kaushal prises au fil des ans. Ashish a tweeté : « Mon phare, mon quotient heureux, mon mollycoddler, est parti. Mon grand frère qui m’a soutenu avec acharnement comme ma sœur Monica que j’ai aussi perdue, est parti. Pourtant, il m’a bien appris. Pour survivre à n’importe quelle tempête. Alors je Je ferai la même chose aujourd’hui. Pour lui. Jusque-là frère. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau (emoji cœur brisé) @rajkaushal1. »

C’est l’acteur Rohit Roy qui a confirmé l’heure du décès de Raj Kaushal. Il a écrit : « Raj est décédé ce matin, vers 4h30 du matin, il a eu une crise cardiaque. Il était à la maison, au moment où la famille a pu obtenir de l’aide médicale, Raj était parti.

Mandira et Raj se sont mariés en 1999, après quoi ils ont accueilli leur premier enfant en 2011, Vir Kaushal. Le couple a adopté une fille plus tard et l’a nommée Tara Bedi Kaushal.