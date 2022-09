Malgré quelques critiques négatives pour Brahmastra d’Ayan Mukerji, un membre de la distribution a pu recueillir des acclamations. Junoon du film, joué par l’actrice Mouni Roy, était une performance hors concours. Mouni a été interrogé sur le fait de recevoir plus de compliments qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dans une récente interview.

Interrogée à ce sujet, elle a déclaré à Pinkvilla: «Je suis la plus grande fan de Ranbir-Alia. Le plus grand. Ce fut un plaisir absolu de travailler avec eux deux. Non, je ne peux même pas imaginer une telle pensée, pour être honnête. J’ai vraiment l’impression qu’ils sont tous les deux en feu à l’écran. Ce sont des êtres humains formidables, humbles, gentils et gentils.

Elle a poursuivi: «Ils sont tellement dévoués. Ils ne quittaient pas le plateau, ils étaient toujours présents — pour tous les marquages, pour toutes les répétitions, pour tous les éclairages. Quand je les ai vus comme ça et vu le genre de travail qu’ils ont fait tous les deux dans le film, j’ai l’impression qu’ils sont magiques ensemble. Donc, vous posez la mauvaise personne (cette question).

Dans une récente interview, Mouni s’est ouverte sur cette culture d’annulation contre son film.

S’adressant à News18, elle a déclaré: “Cela ne me dérangeait pas, mais je me demanderais pourquoi quelqu’un écrirait de telles choses même sans avoir d’abord regardé le film. Si vous le regardez et que vous ne l’aimez pas, vous pouvez l’exprimer. Mais ces sont tous des gens fantômes, qui se cachent derrière leurs écrans. Ils n’ont rien d’autre à faire et ont un surplus de temps. Alors, ils le gaspillent à faire ces choses.

Elle a même été critiquée pour son apparence trop similaire à celle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch, interprétée par Elizabeth Olsen, dans l’univers cinématographique Marvel et appelée “desi Wanda”. Parlant de telles réactions, Mouni a déclaré: “J’ai lu ces commentaires mais je les ai oubliés l’instant d’après. Ils ne m’ont pas affecté.”

Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse créée par Ayan Mukerji autour des anciens astras indiens. Le titre de la deuxième partie Brahmastra Part Two: Dev a été révélé à l’apogée du film. Ayan dans une récente interview a révélé que l’équipe prévoyait de publier la prochaine partie en décembre 2025.