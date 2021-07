Mouni Roy partage des photos réconfortantes avec Mandira Bedi après la mort de Raj Kaushal, dit « mon bébé le plus fort » – voir les photos

L’actrice, animatrice et passionnée de fitness Mandira Bedi a perdu son mari, Raj Kaushal, le 30 juin après avoir subi une crise cardiaque. Près de deux semaines après l’incident tragique, le cher ami de Bedi, l’acteur Mouni Roy, a partagé mardi 13 juillet quelques photos avec elle, la qualifiant de « la plus forte ».

Prenant sur Instagram, Mouni a partagé deux photos avec Mandira Bedi, illustrant le lien étroit qui les unissait. Sur la première photo, on peut voir les deux amis s’embrasser. Alors que Mandira est vêtue d’un débardeur noir et d’un jean en cuir, Mouni porte un haut et une jupe noirs. Sur la deuxième photo, on peut voir les deux faire des expressions amusantes. « MON BÉBÉ LE PLUS FORT @mandirabedi », a-t-elle légendé la photo avec un emoji en forme de cœur.

Sonal Chauhan, Aashka Gorada, Shamita Shetty, Alisha Singh, Tassnim Sheikh et Asha Negi ont laissé tomber des émojis cardiaques dans la section des commentaires. Les fans ont également déversé leur amour et leurs souhaits sur les photos. « Elle est la plus forte », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Très belle ». Un troisième utilisateur a écrit : « Plus de force pour elle », et un quatrième a commenté : « Immouniriy n mandirabedi sont tous les deux les meilleurs. »

Dimanche 11 juillet, Mandira a été aperçue en train de faire une promenade matinale avec sa mère, la première fois depuis le décès de Raj Kaushal. L’acteur portait un débardeur noir et des leggings gris associés à un masque noir.

La semaine dernière, Mandira avait partagé des publications déchirantes dédiées à Raj, à la fois sur Twitter et Instagram. Sur Twitter, elle a partagé une photo de Raj et d’elle-même avec la légende « #rip my Raji (emoji coeur brisé). » Sur Instagram, Mandira a partagé une photo avec son défunt mari et l’a sous-titrée avec un emoji déchirant. L’actrice a également changé son affichage Instagram en noir pour pleurer sa perte.

Les derniers sacrements de Raj Kaushal ont eu lieu au crématorium de Shivaji Park à Dadar et ont réuni la famille du couple et des amis proches de l’industrie, notamment les acteurs Ashish Chowdhry, Ronit Roy, Dino Morea et Sameer Soni. Raj laisse dans le deuil sa femme, Mandira et ses deux enfants, Vir et sa fille Tara.