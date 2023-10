Mouni Roy se présente comme une « romantique inconditionnelle et inconditionnelle » qui croit encore aux lettres d’amour et aux longues conversations téléphoniques.

L’actrice Mouni Roy a dominé le monde de la télévision avec son interprétation du serpent métamorphe dans la série Naagin, et elle est désormais devenue la reine de cœur de l’île de la Tentation. On verra bientôt Mouni diriger l’adaptation indienne de la populaire émission de télé-réalité américaine basée sur l’amour, Temptation Island. Pour partager quelques idées sur la série et sa croyance en l’amour et les relations, Mouni rejoint DNA pour une discussion exclusive.

Lorsqu’on lui demande ce qui la « tente » de rejoindre l’Île de la Tentation, Mouni répond rapidement : « Chaque fois que mes amis avaient des disputes entre eux ou avec leurs partenaires, ils m’appelaient toujours. Et je donne généralement un point de vue impartial et juste, et opinion à ce sujet. C’est quelque chose que je serais capable de faire. C’est pourquoi j’ai signé cette émission. ”

Dans la série, Mouni est en partie Love Guru, en partie artisan de la paix et en partie maître d’œuvre. Parlant d’amour et de relations, Mouni se déclare comme une personne « romantique hardcore ». “Je suis une personne romantique inconditionnelle et inconditionnelle, qui croit toujours aux lettres d’amour, aux longues conversations au téléphone et qui remercie Dieu pour les appels vidéo. J’ai besoin de tout.”

De nos jours, qu’est-ce qui rend l’amour si incertain ? En matière de relations, où manque-t-il à la génération Z ? Mouni donne une réponse élaborée : “Aujourd’hui, nous avons tellement d’options, il y a trop de questions dans une relation, il n’y a pas de patience, (nous) ne nous donnons pas une chance (de nous améliorer).” Mouni ajoute : « Je voudrais ajouter que le respect, l’honnêteté et l’espace, ces trois qualités sont essentielles pour une relation saine. Enfin, Mouni partage une autre qualité cruciale pour une relation saine : « Manque d’humour, les gens ne rient pas. autant qu’ils le devraient, c’est donc une autre raison.”

Produit par Banijay Asia, Temptation Island offrira aux téléspectateurs une occasion unique d’assister à l’épreuve relationnelle ultime. Les couples seront tentés de rompre leurs vieux liens et d’explorer de nouvelles romances alors qu’ils se séparent volontairement et s’immergent dans un environnement rempli d’attraits irrésistibles. Temptation Island India commencera à diffuser à partir du 3 novembre sur Jio Cinema.