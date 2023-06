Mouni Roy met le feu à Internet en bikini orange sexy, l’internaute dit « arrêtez de nous tuer », regardez

Vidéo virale : Mouni Roy met le feu à Internet en bikini orange, l’internaute dit « Arrêtez de nous tuer »

L’actrice de Bollywood Mouni Roy est très active sur Instagram et il ne serait pas faux de dire que l’Instagram de Mouni Roy est un régal pour ses millions de followers. Mouni Roy est connue pour ses superbes talents d’actrice et de danseuse et l’actrice sait sûrement comment avoir l’air élégante et glamour. Mouni Roy continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram et chaque fois que l’actrice partage une publication, elle devient virale.

Il y a deux jours, Mouni Roy a posté quelques clichés de son dernier shooting dans lequel elle porte un bikini orange. Sur les images virales, on peut voir Mouni Roy portant des bijoux en or et elle a l’air super sexy.

Regardez les photos virales ici :









Mouni Roy s’est rendu sur Instagram pour exprimer son appréciation pour les photos sexy. Plusieurs utilisateurs ont posté des emojis de feu dans la section des commentaires du post de Mouni. « Reine du bikini », a écrit un fan. Un autre fan a écrit: « Aaahhhh mouni et sa silhouette de sablier parfaite ». « Arrêtez de nous tuer », a lu un troisième commentaire.

Mouni Roy a également posté une vidéo de la séance photo dans laquelle on peut la voir exhibant ses courbes sexy en body et bikinis verts.





Mouni Roy a fait ses débuts d’actrice avec l’émission à succès d’Ekta Kapoor, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Mouni Roy a ensuite joué dans Naagin et est devenu un nom familier. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec Gold d’Akshay Kumar en 2018. L’année dernière, Mouni Roy a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans l’opus magnum d’Ayan Mukerji, Brahmastra, qui mettait également en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Amitabh Bachchan.