Au milieu des spéculations, Mouni Roy a laissé tomber une allusion énigmatique à propos de l’hébergement de l’adaptation indienne de la populaire émission de téléréalité sur les rencontres, Temptation Island.

La célèbre émission de téléréalité américaine sur les rencontres, Temptation Island, reçoit une adaptation indienne, et l’actrice Mouni Roy a laissé entendre qu’elle pourrait animer l’émission. Temptation Island tourne autour de couples de célébrités de la vie réelle confrontés au test relationnel ultime.

Dès le jour de l’annonce, la rumeur courait que Mouni Roy animerait la prochaine émission de téléréalité sur les rencontres. Au milieu des spéculations en cours selon lesquelles elle serait l’hôte de l’adaptation indienne de Temptation Island, Mouni Roy a partagé une photo sur ses réseaux sociaux.

Mouni avait l’air sexy alors qu’elle enfilait un haut bralette orange avec une jupe de style paréo assortie avec une fente haute. Elle laissa ses cheveux longs couler naturellement alors qu’elle se tenait devant un fond orange. Mouni a partagé la photo avec une légende énigmatique : « Vous ne savez pas ce qu’est la vraie tentation tant que vous n’avez pas vu ce qui va arriver demain. »

Voici le message





Selon le communiqué, Temptation Island est produit par Banijay Asia et offrira une occasion unique aux téléspectateurs d’assister au test relationnel ultime. Les couples seront tentés de rompre leurs vieux liens et d’explorer de nouvelles romances alors qu’ils se séparent volontairement et s’immergent dans un environnement rempli d’attraits irrésistibles. Entourés de charmants célibataires, ils seront aux prises avec leurs sentiments, affronteront des tentations inconnues et plongeront dans leurs désirs les plus profonds. En mettant l’accent sur les relations et les émotions humaines, la série de téléréalité devrait toucher une corde sensible auprès des téléspectateurs indiens, en leur offrant une expérience visuelle unique et convaincante. Temptation Island India sera bientôt présenté en première sur JioCinema.