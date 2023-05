Mouni Roy fait tourner les têtes en robe à plumes bleues et chapeau à plumes à Cannes, Disha Patani l’appelle « l’amour »

Mouni Roy, mardi, a brûlé Internet lorsqu’elle a déposé ses photos sexy dans une tenue en cuir bleu avec un chapeau en vedette de Cannes. L’actrice est absolument fascinante dans la robe qu’elle portait à Paris.

Elle a laissé tomber une série de photos et a écrit: « Décontractée à Cannes dans ma robe en plumes et un chapeau en plumes. » Disha Patani a réagi à la photo et a écrit « amour », tandis qu’Aashka Goradia Goble a laissé tomber des cœurs sous le message.

Plus tôt, Mouni Roy s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos de son premier regard à Cannes 2023 alors qu’elle faisait ses débuts en collaboration avec Lenskart. L’actrice a été vue portant une robe jaune et des lunettes de soleil.

Tout en parlant de ses débuts à Cannes, Mouni Roy a déclaré : « Je suis ravie d’annoncer mes débuts au prestigieux Festival de Cannes. Représenter Lenskart à Cannes et faire partie de cette célébration emblématique de la créativité est mon plus grand honneur. Je suis reconnaissant pour cette incroyable opportunité et j’ai hâte de montrer mon style unique et ma passion pour le cinéma sur cette plateforme mondiale.

Cette année, Sara Ali Khan, Manushi Chhillar, Anushka Sharma, Dolly Singh et de nombreuses autres célébrités indiennes font leurs débuts au 76e Festival de Cannes. Aishwarya Rai, Urvashi Rautela, Vijay Varma et Guneet Monga ont également honoré le tapis rouge de Cannes 2023.

Mouni Roy a fait ses débuts à la télévision avec la série Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu d’Ekta Kapoor en 2006. L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec Akshay Kumar’s Gold en 2018. L’actrice a récemment joué dans le film Brahmastra qui a été un succès au box-office et sa performance dans le film a également été largement apprécié.

