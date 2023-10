Mouni Roy a commencé son parcours avec la série emblématique Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et a continué à faire sa marque dans l’industrie avec des émissions populaires comme Naagin, Sati et Mahadev, où elle incarnait de simples personnages vêtus de sari. Plus tard, ses rôles dans des films comme Gold et Made in China ont montré sa polyvalence. Cependant, c’est son apparition dans Brahmastra qui constitue un tournant dans sa carrière. Mouni a récemment été photographiée lors de la fête d’anniversaire de ses amis. L’actrice est belle sans effort en noir et a posé joyeusement pour les paps. Mouni a complété son look avec des cheveux ouverts et un maquillage minimal. On voit toujours l’actrice passer du temps de qualité avec ses amis. Mouni a été vu pour la dernière fois dans le Sultan de Delhi de Milan Luthria.