Mouni Roy fait monter la température avec sa formidable performance sur Bigg Boss 15 Grand Premiere – Regardez ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’époustouflant Mouni Roy va honorer la grande première de Bigg Boss 15. Oui, vous avez bien lu !

L’étourdissant sera considéré comme l’un des invités spéciaux qui viendront le soir de la première pour rendre le spectacle encore plus spécial.

Selon la dernière promo publiée, Mouni peut être vu en train de groover sur un numéro sensuel Raat Ka Nasha du film Aśoka. Dirigé par Santosh Sivan, le film est sorti en 2001. Aśoka met en vedette Shah Rukh Khan et Kareena Kapoor Khan dans les rôles principaux.

Côté travail, on verra Mouni Roy dans ‘Brahmastra’. Le film se trouve être le premier volet de la trilogie, produit par Dharma Productions. Mouni, qui a gagné un million de cœurs en tant que « Naagin » sur les petits écrans, jouera un rôle négatif dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji.

Les fans attendent maintenant avec impatience son prochain grand film « Brahmastra » qui met en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux.

Mouni a été vu dans Romeo Akbar Walter et Made in China avec John Abraham et Rajkummar Rao respectivement. En 2020, elle a figuré dans le film original de ZEE5 London Confidential.

Pour les non avertis, le thème de l’émission de cette année est la jungle et les candidats recevront un kit de survie pour les premiers jours et devront tout gérer eux-mêmes.

Le Salman Khan hébergé Bigg Boss 15 sera présenté en première le samedi 2 octobre 2021 à 21h30.

Vous pouvez regarder des épisodes de Bigg Boss 15 sur Colors TV du lundi au vendredi à 22h30. Le samedi et le dimanche, l’émission sera diffusée à 21h30 ; comme chaque saison, Salman Khan participera à l’émission et interagira avec les candidats le week-end.

De nombreux visages passionnants entreront dans la «maison folle» de Bigg Boss, tels que Karan Kundrra, Akasa Singh, Shamita Shetty, Nishant Bhat, Sahil Shroff et Pratik Sehajpal, entre autres.