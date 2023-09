Mouni Roy et Disha Patani assistent aux célébrations de Ganesh Chaturthi à Ambani ; Les internautes critiquent l’actrice de Yodha pour avoir porté une tenue révélatrice

Nita Ambani et Mukesh Ambani accueillent Lord Ganesha chez eux à Antilia, tout comme le reste des Indiens célébrant Ganesh Chaturthi aujourd’hui. Tout dans les Ambanis est extravagant, tout comme les célébrations de Ganesh Chaturthi, qui ont vu presque tout Bollywood se présenter aux côtés de politiciens et de joueurs de cricket. Tard dans la nuit, nous avons vu Disha Patani et Mouni Roy assister au festival Ganpati d’Ambani. Leur différence vestimentaire a attiré l’attention des internautes.

Disha Patni et Mouni Roy aux célébrations d’Ambani Ganesh Chaturthi

Alors que Mouni Roy portait un sari imprimé, Disha Patani portait un drapé en soie unie avec un chemisier bralette. Mouni était décemment habillée mais Disha Patani affichait son physique tonique dans un simple sari et un chemisier étriqué. Mouni a attaché ses cheveux en chignon tandis que Disha a laissé ses vagues se déchaîner sur son dos. Alors que les deux dames étaient magnifiques, les internautes ont critiqué Disha.

Regardez la vidéo de Disha Patani et Mouni Roy à Ambani Ganesh Chaturthi ici :

Disha Patani est critiquée par les internautes pour sa tenue révélatrice

Le Yodha La tenue de l’actrice n’a pas suscité de réactions favorables de la part des internautes. Les gens ont critiqué Disha en lui disant que ce n’était pas la bonne façon de s’habiller pour les célébrations et les festivités de Ganpati. Quelqu’un lui a rappelé que ce n’était pas un shooting pour Calvin Klein. Mouni, en revanche, a reçu un bon accueil. Découvrez les commentaires ci-dessous :

Relation Disha Patani, rumeurs et plus

Pendant ce temps, Disha Patani a fait la une des journaux à cause de Tiger Shroff. Le fils de Jackie Shroff a à son tour fait la une des journaux avec ses rumeurs relationnelles. On disait que Disha et Tiger formaient un couple mais se séparèrent. Cependant, Disha et Tiger ont nié être en couple. Bien que Disha ait avoué avoir été frappée par le Baaghi 2 étoile. Sur le plan du travail, Disha a Deepika Padukone, star de Prabhas Kalki 2989 après JCcelui de Sidharth Malhotra Yodha, Kanguva et la star multi-célébrités Bienvenue dans la jungleaussi connu sous le nom Bienvenue 3 pour n’en nommer que quelques-uns.

Regardez cette vidéo sur Welcome 3 ici :

Disha Patani a rejoint Akshay Kumar, Raveena Tandon, Sanjay Dutt, Lara Dutta, Jacqueline Fernandez et bien d’autres pour l’annonce de Bienvenue 3.