Mouni Roy épouse Suraj Nambiar lors d’une cérémonie en bengali, la vidéo devient virale

Mouni Roy a épousé son beau Suraj Nambiar. Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie traditionnelle du sud de l’Inde ce matin, et ils sont maintenant mariés selon les normes bengalis.

Plusieurs vidéos du mariage et de ses festivités sont devenues virales auparavant, et maintenant des vidéos de leur mariage bengali ont également commencé à faire surface.

Regarde-

Mouni, qui vient d’une famille hindoue bengali, portait un large sari blanc bordé de rouge avec de lourds bijoux en or pour le mariage du sud de l’Inde. -style pendentif lourd et une belle ceinture.

L’actrice de ‘Naagin’ a orné ses cheveux d’une jolie gajra blanche coulant à travers sa longue tresse, gardant son maquillage simple.

Suraj, qui vient d’une famille malayali, était vêtu d’une kurta brune tannée avec un dhoti blanc traditionnel.

Elle a sous-titré les photos comme suit : « Je l’ai enfin trouvé… Main dans la main, béni par la famille et les amis, nous sommes mariés !!!!!!!!!!!! Besoin de votre amour et de vos bénédictions… 27.01.22 Love, Suraj & Mouni ”

Le mariage a lieu au somptueux Hilton Goa Resort. L’événement de gala est une occasion privée et restreinte, avec seulement leur famille et leurs amis proches présents. Sur leurs comptes Instagram, plusieurs célébrités, dont Mandira Bedi, Aashka Goradia et Arjun Bijlani, ont partagé des moments précieux des festivités de mariage.

En ce qui concerne les jeunes mariés, Suraj Nambiar est un banquier d’investissement de Bangalore qui vit actuellement à Dubaï, où il a rencontré Mouni Roy le soir du Nouvel An en 2019. Le couple a commencé à sortir ensemble peu de temps après et va maintenant entreprendre son voyage en tant que mari et femme. .