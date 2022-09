Mouni Roy donne une réponse appropriée à ceux qui la police morale sur les réseaux sociaux; dit: “Ils ont l’impression que…” [Exclusive]

L’actrice Mouni Roy s’était mariée avec l’homme d’affaires basé à Dubaï Suraj Nambiar en janvier de cette année et la dame ne pouvait pas être plus heureuse à première vue. En plus de sa carrière qui s’est bien déroulée, avec elle Bollywood le voyage passe maintenant à la vitesse supérieure après son superbe virage méchant Brahmastra pour aller avec ses émissions de courtoisie déjà enragées de fans de télévision comme Naagin et Devon Ke Dev Mahadev, Mouni Roy semble également être sur un nuage neuf dans son espace personnel. Ses moments d’amour et ses photos de vacances avec Suraj Nambiar ne manquez jamais d’offrir à ses fans quelques objectifs et des années pour chaque petite friandise de sa vie personnelle. Alors, avec sa carrière qui marche si bien, un bébé est-il prévu pour Mouni ? Voici ce que l’actrice avait à dire quand nous l’avons interrogée à ce sujet…

Mouni Roy à la télé, Bollywood et la vie après le mariage

BollywoodLife s’est récemment assis pour une interview exclusive avec Mouni Roy, où nous avons parlé de tout et de rien, de son incroyable course sur le petit écran au rare saut réussi qu’elle a fait sur grand écran pour un acteur de télévision pour même ses conseils de beauté et de style pour ses fans. Parmi tout cela, le sujet s’est inévitablement déplacé vers la vie après le mariage avec son mari Suraj Nambiar, la question de la maternité revenant naturellement.

Mouni Roy sur les projets de maternité et s’il y a des pressions

Nous avons demandé à l’actrice de Brahmastra s’il y avait eu une quelconque pression de la part de l’un de ses proches après le mariage pour la maternité et si oui, comment fait-elle pour esquiver la question. À notre agréable surprise, l’actrice a souligné qu’il n’y avait personne dans sa famille immédiate ou élargie qui lui ait même suggéré de penser à un bébé, et en fait, tout le monde a été extrêmement favorable et ravi de la façon dont sa carrière se déroule. De plus, a-t-elle ajouté, cela ne fait que 8 mois depuis son mariage avec Suraj, et la maternité est la dernière chose à laquelle elle pense en ce moment.

Alors, voilà, vous tous Fans de Mouni Roy: Tout tourne autour de sa carrière à ce stade et pourquoi pas, n’est-ce pas ? Elle a même laissé échapper qu’il y avait deux autres gros films dans son chat, mais elle ne pouvait rien en dire de plus à ce stade.