Mouni Roy brûle Internet en laissant tomber des photos torrides de Cannes 2023

Mercredi, Mouni Roy a brûlé Internet lorsqu’elle a publié des photos torrides du Festival de Cannes 2023 sur Instagram. Elle avait l’air fascinante dans une robe à fourrure blanche et argentée.

Partageant les photos, elle a écrit : « Belle du bal merci beaucoup x. » En un rien de temps, ses photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Non seulement ses fans, mais aussi ses amis de l’industrie ont commenté ses photos. Arjun Bijlani a commenté, « uff ». Disha Patani a dit: « Comme c’est beau mon monzy. » Surbhi Jyoti a écrit: « Merde. »





L’un de ses fans a écrit : « Fier de toi ma petite fille ». Le deuxième a dit, « brillant comme une étoile mon gurrll. » Le troisième a dit : « On ne peut pas oublier ce jour c’est un gros cadeau pour nous fier de toi Mouni. Le quatrième a dit « princesse blanche ».

Plus tôt, l’actrice a partagé ses photos et a écrit : « Débutante Sur le tapis rouge de Cannes ce soir, j’ai les plus belles personnes à remercier. Mon @manekaharisinghani pour être mon rocher et être ici avec moi constamment avec moi lors d’appels vidéo rigoureux, même sans être ici en personne. Je t’aime, je t’aime. @thetyagiakshay, vous m’avez montré la gentillesse que seuls les dieux font.





Elle a ajouté: « Merci @ pankhuri313 @ santu.misra d’être les piliers ici et d’ouvrir la voie. @shakeelbinafzal @wilsonballarin pour être le plus doux, le plus gentil et le plus patient de mes copains. Georgi pour le glamour et pour être l’être humain le plus gracieux. C’était un début de rêve et je m’en souviendrai de chaque seconde. Prenant de nombreux souvenirs pour les jours à venir, va également spammer sans cesse vos flux X. »

Pendant ce temps, Mouni Roy a été vue pour la dernière fois dans le box-office Brahmastra-Part One: Shiva dans lequel elle a essayé le rôle de Junoon et a recueilli de nombreux éloges pour sa performance. L’actrice sera ensuite vue dans le film The Virgin Tree avec Sanjay Dutt, Palak Tiwari et Sunny Singh. Dirigé par Sidhaant Sachdev, le film devrait sortir cette année.

