Mouni Roy Birthday Special : la carrière de l’actrice de Brahmastra va prendre de l’ampleur ; un astrologue révèle que Suraj Nambiar a porté chance [Exclusive]

L’actrice de Brahmastra et Naain, Mouni Roy, est devenue au fil des ans l’une des actrices les mieux payées de l’industrie de la télévision indienne. Comme on le sait, l’actrice est née dans la ville de Cooch Behar au nord du Bengale. L’acte de Mouni Roy en tant que Junoon a laissé les fans hypnotisés et comment. L’astrologue Chirag Daruwalla, fils de Bejan Daruwalla, explique pourquoi elle a tant de succès. Mouni Roy qui vient d’une petite ville a travaillé dur pour être là où elle est présentement.

Chirag Daruwalla nous dit : “Le ‘Surya Kundli’ dans la Vierge est associé au puissant Soleil Mercure. Cette union du Soleil et de Mercure soutient le meilleur Raja Yoga appelé ‘Buddhaditya Yoga’. Cela indique que Mouni atteint de grands sommets avec son intelligence. et efforts. Vénus est le seigneur de la deuxième maison et détient également l’important département de la neuvième maison. Vénus est de nature fixe dans le signe de feu Lion et est située dans la douzième maison avec Mars ardent. Cette conjonction de Mars et de Vénus inspire L’actrice indienne Mouni Roy est devenue très ambitieuse et prête à travailler dur pour atteindre son objectif.”

Il dit en outre que même son Saturne (Shani) lui est assez favorable. Chirag Daruwalla déclare: “La planète fantôme Rahu est dans le signe de feu principal Bélier et est située dans la huitième maison. Jupiter affaibli et rétrograde est situé dans la cinquième maison. Saturne dans la troisième maison garde un œil sur Jupiter rétrograde dans la cinquième maison . Cet aspect de Shani aide Mouni Roy, l’actrice indienne à réussir et à grandir dans son métier d’actrice, de chanteuse et de danseuse de Kathak.

L’astrologue nous a dit que Suraj Nambiar aura de la chance pour elle. Mercure et Soleil restent dans une position très favorable dans l’horoscope de Mouni Roy, ce qui leur donnera l’avantage dans sa carrière. Dans les prochains jours, de nombreuses autres vedettes viendront s’ajouter à la carrière de Mouni Roy. En plus d’agir, Mouni soutiendra son mari en tant que femme d’affaires. Suraj et Mouni peuvent s’avérer être de meilleurs partenaires l’un pour l’autre en termes de carrière des deux.

Horoscope 2023 de Mouni Roy

2023 va être une année merveilleuse pour Mouni. Mouni Roy devrait essayer de socialiser plus que jamais au cours des prochains mois car cela l’aidera à construire son capital social. Après 2022, les beaux jours vont frapper à sa porte pour Mouni. Les transactions immobilières peuvent faire de bons profits pendant cette période. Cette période est également propice à la finalisation de tout nouvel accord d’investissement. L’augmentation tant attendue sera mise en œuvre. Les voyages d’affaires seront réussis et fructueux.