New Delhi: L’actrice Mouni Roy, qui est une amie proche de l’actrice et présentatrice Mandira Bedi, a qualifié cette dernière de « la plus forte ». Mandira a perdu son mari, le cinéaste Raj Kaushal le 30 juin à la suite d’une crise cardiaque soudaine. Raj avait 49 ans.

S’adressant à son Instagram, Mouni a partagé deux photos d’elle avec Mandira. Sur les photos de retour, le duo est tout sourire et profite de la compagnie de l’autre.

« MON BÉBÉ LE PLUS FORT », a légendé Mouni dans son message avec un emoji cœur, trishul et mauvais œil.

Diverses autres célébrités ont réagi à la photo. Shamita Shetty, Aashka Goradia Goble, Sonal Chauhan et Asha Negi ont commenté avec des émojis de cœur.

Plus tôt, Mandira s’était également rendue sur Instagram pour partager des photos avec son défunt mari Raj Kaushal. Sur les photos, les deux peuvent être vus assis l’un à côté de l’autre et sont tout sourire. Mandira a sous-titré son message avec un emoji au cœur brisé.

L’actrice Shilpa Shetty Kundra avait commenté le post, « Restez forte ma très chère Mandy ».

Mandira Bedi s’est mariée à Raj Kaushal en 1999. Le couple a un fils de 9 ans nommé Vir et une fille adoptive de 4 ans, Tara.

Raj est connu pour avoir produit les films My Brother…Nikhil, Pyaar Mein Kabhi Kabhi et Shaadi Ka Laddoo, qui mettaient également en vedette Mandira Bedi.