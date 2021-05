Moultrie, une adolescente de Portland Thorns, porte plainte contre la NWSL pour des restrictions d’âge

Olivia Moultrie, 15 ans, poursuit la National Women’s Soccer League pour des raisons antitrust pour son refus de lui permettre de jouer dans la ligue en raison de son âge.

La NWSL exige que les joueurs aient au moins 18 ans pour jouer. La poursuite, déposée devant le tribunal de district américain de Portland, Oregon, allègue qu’en refusant de permettre à Moultrie de jouer, la NWSL viole le Sherman Antitrust Act.

« Mme Moultrie ne sollicite pas d’ordonnance de cette Cour lui accordant un contrat ou une place dans la liste », ont écrit ses avocats dans le procès, selon L’Oregonian. « Au contraire, elle demande la suppression d’un obstacle illégal à sa participation. »

Moultrie s’entraîne avec les Portland Thorns de la NWSL depuis l’âge de 13 ans et a participé à des mêlées et à des matchs de pré-saison contre d’autres équipes professionnelles. Mais elle reste inéligible pour jouer dans la NWSL, la ligue étant déterminée à maintenir la règle en place.

Une telle règle fait généralement partie d’une convention collective (CBA), mais la NWSL n’a commencé que récemment à négocier avec la NWSL Players Association sur la première CBA entre le syndicat et la ligue.

En réponse, la NWSL a publié la déclaration suivante.

« La ligue est engagée dans des négociations collectives avec l’Association des joueurs de la NWSL, qui est le lieu approprié selon le droit du travail fédéral pour les questions concernant les conditions d’emploi à jouer », a déclaré la NWSL. «Les exigences d’âge sont une caractéristique commune de nombreuses ligues professionnelles masculines et féminines aux États-Unis et à l’étranger.

« Les règles qui régissent les opérations de la ligue sont en place pour soutenir les joueurs et les opérateurs d’équipes et garantir que la NWSL reste la première ligue de football féminin au monde. Nous défendrons vigoureusement notre ligue contre ce litige car il vise à changer une règle de longue date et interfère avec le processus de négociation collective. «

Meghann Burke, directrice exécutive de la NWSLPA, a publié la déclaration suivante.

« Les questions contenues dans la proposition globale de l’Association des joueurs sont plus larges qu’Olivia Moultrie, mais il est clair que son litige en cours devrait inciter la NWSL à donner la priorité à cette négociation de l’ABC. L’Association des joueurs attend avec impatience la réponse de la Ligue à notre proposition globale. »

La Major League Soccer n’a pas une telle restriction. La MLS a signé un contrat professionnel avec Freddy Adu, alors âgé de 14 ans, en 2004, et il n’a pas été inhabituel que des jeunes de 15 ou 16 ans signent avec la ligue.

« Mme Moultrie serait éligible pour jouer en MLS si elle était un homme, pourrait jouer en France si elle était française, etc., s’étendant dans la majeure partie du monde du football international », indique le costume. « Mme Moultrie est dans le mauvais pays, et le mauvais sexe, pour profiter de sa précocité footballistique. Et illégalement. »

Moultrie est né en Californie et a été présenté comme un phénomène du football depuis son plus jeune âge. Elle s’est vu offrir une bourse à l’Université de Caroline du Nord – qui a remporté 21 titres de la NCAA et produit des dizaines de joueuses de l’équipe nationale féminine américaine – à l’âge de 11 ans.

Mais elle a refusé cela à l’âge de 13 ans, embauchant la société de médias sportifs Wasserman Media Group pour la représenter et signant un contrat d’approbation à six chiffres de neuf ans avec Nike. Sa famille a depuis déménagé à Portland.

