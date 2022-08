Moulin à vent dans le nord du Pays de Galles du Royaume-Uni à vendre ; Ce qu’il y a à l’intérieur choque les internautes

Les gens investissent souvent leur argent dans l’achat de propriétés afin qu’elles deviennent un atout pour l’avenir. Plusieurs fois, les investissements peuvent devenir une affaire risquée, surtout si une propriété particulière ne profite pas à l’acheteur plus tard. L’une de ces propriétés, qui est mise en vente dans la région du nord du Pays de Galles au Royaume-Uni, est un moulin à vent. Situé dans une région déserte, le moulin à vent a attiré l’attention des internautes, pour toutes les bonnes raisons.

Dans l’image virale, bien que le moulin à vent ait l’air assez ordinaire de l’extérieur lorsqu’un acheteur se promène à l’intérieur, il ne semble pas moins qu’une maison somptueuse. Le moulin à vent entièrement rénové abrite des chambres spacieuses et le magnifique environnement entourant le moulin à vent est un bonus. Une fois que les gens entrent dans les locaux, cela ressemble à un hôtel de luxe. Après la décoration du moulin à vent, la propriété exclusive a été mise en vente.

Le moulin à vent isolé a été présenté pour la première fois sur la chaîne de télévision Ten TV l’année précédente. Un homme nommé Clive Bolton a été la première personne à acheter le moulin à vent. Bolton a transformé le moulin à vent en zone résidentielle afin de pouvoir surprendre sa femme, Jane. Malheureusement, Jane a succombé au cancer et est décédée avant même de pouvoir résider dans le somptueux moulin à vent de quatre chambres. La mort de sa femme a brisé Bolton et il n’a pas vécu à l’intérieur de son moulin à vent transformé en maison après cela.

Actuellement, le moulin à vent est devenu une destination de vacances préférée de beaucoup. La propriété est donnée en location aux touristes qui viennent dans la région isolée pour passer du temps avec leurs amis, leur famille ou un être cher à l’intérieur du moulin à vent. Les touristes ont rebaptisé l’endroit la capitale européenne de l’aventure.

Le moulin à vent spectaculaire a été construit en 1833 et est devenu pleinement opérationnel en 1920. Cependant, une tempête dévastatrice l’a détruit une fois et le toit au-dessus a été déraciné. Plus tard, des ouvriers ont été embauchés pour le rénover et les touristes ont commencé à affluer pour les vacances. La propriété Bolton est maintenant en vente.

