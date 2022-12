Moukoko pourrait envisager un transfert estival, selon un agent

Après une Coupe du monde déprimante où le prodige allemand Youssoufa Moukoko n’a joué qu’une minute, Moukoko serait enclin à quitter Dortmund en janvier.

C’est exact. Moukoko pourrait quitter Dortmund juste au moment où ils lancent ce qui pourrait être leur coup le plus proche pour remporter la Bundesliga en près d’une décennie. Le prodige précoce mène les Noirs en Jaune en termes de buts et de passes décisives.

Le perdre, élément central d’une attaque assez puissante, serait un coup dur pour leurs futurs espoirs de remporter la Bundesliga et éventuellement la Coupe du monde.

L’agent suscite des rumeurs

Lors d’une conférence de presse avec le bureau de Sky Sports en Allemagne, l’agent de Moukoko, Patrick Williams, a informé les fans anxieux des nouvelles des désaccords contractuels de Moukoko.

“Je peux confirmer que nous ne sommes pas sur le point de conclure une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund”, a haussé les épaules Williams. “Mais nous sommes toujours en contact avec Dortmund et nous verrons ce que les prochains jours nous réservent.”

Des rumeurs circulent selon lesquelles le vainqueur du DFB-Pokal voulait au moins un contrat de 115 000 euros par semaine, une augmentation de 2 600 % par rapport à son contrat actuel de 5 000 euros par semaine. Ses demandes supposées le rendraient plus cher que Randal Kolo Muani (61 ans), Marcus Thuram (28 ans) et Josko Gvardiol combiné.

Pourtant, Williams nie que Moukoko voulait une masse salariale aussi élevée. “Je peux également vous assurer que les chiffres qui circulent ne sont tout simplement pas corrects et que Youssoufa ne s’est jamais vu offrir autant”, a-t-il déclaré.

Chelsea mène la course

Les journalistes de Sky ont déclaré que Chelsea était le plus proche de la signature de l’adolescent, avec United, Liverpool, Barca, Newcastle et bien d’autres qui suivaient de près. Williams n’a pas carrément mis fin aux rumeurs d’un changement imminent.

« Un joueur comme Youssoufa est intéressant pour tous les meilleurs clubs du monde. Surtout quand il est libre et a un avenir dans l’équipe nationale allemande », a déclaré Williams, laissant entendre qu’il y avait peut-être déjà eu des demandes de transfert gratuit en 2023.

Moukoko et Dortmund reprendront leur conquête de la Bundesliga avec des matches contre Augsbourg, Mayence et Leverkusen fin janvier. Dortmund est sixième du classement, à neuf points de la première place et à deux d’une place en Ligue des champions.