Moukoko n’a pas signé de nouveau contrat à Dortmund

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le statut trouble de Moukoko à Dortmund au milieu de l’intérêt de Chelsea

Youssoufa Moukoko n’a pas encore signé de prolongation au Borussia Dortmund alors que l’intérêt d’autres grands clubs comme Chelsea continue de tourbillonner autour de l’attaquant de 18 ans.

Il a déjà été rapporté que Dortmund offrait à l’international allemand un salaire entre 5 et 6 millions d’euros par an à renouveler, mais cela a maintenant été contesté.

Parler à Sky Sport Allemagnel’agent de Moukoko, Patrick Williams, a déclaré: “Je peux confirmer que nous ne sommes pas encore sur le point de signer une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund. Je peux également vous assurer que les chiffres qui circulent ne sont tout simplement pas corrects et que Youssoufa ne s’est jamais vu proposer cela. Mais nous sommes toujours en contact avec le Borussia Dortmund et nous verrons ce que les prochains jours nous réservent.”

L’attaquant aimerait rester avec le club de Bundesliga car il s’y sent à l’aise, mais il veut aussi de la clarté sur son avenir et jouer pour un club qui croit en lui, en lui offrant un contrat compétitif.

Marc Behrenbeck de Sky a déclaré que Chelsea était le plus proche lorsqu’il s’agissait de signer Moukoko loin de l’Allemagne, bien que Manchester United, Liverpool, Barcelone et Newcastle United fassent leurs propres efforts.

Bien qu’il n’ait pas directement répondu à ces liens, Williams a déclaré : “Soyez sûrs : nous faisons notre travail ! Un joueur comme Youssoufa est intéressant pour tous les meilleurs clubs du monde. Surtout quand il est gratuit et qu’il a un avenir dans le l’équipe nationale d’Allemagne.”

PAPIER GOSSIP

– Le Paris Saint-Germain est persuadé qu’il pourra signer Milan Skriniar en tant qu’agent libre cet été, après avoir offert au défenseur central de l’Internazionale plus de 9 millions d’euros par saison, selon Calciomercato. L’Inter fait toujours tout son possible pour garder le Slovaque, après avoir offert un montant de 13 millions d’euros par saison, l’équipe de Serie A cherchant maintenant à clarifier la situation.

– Newcastle United veut signer un ailier évalué à 50 millions de livres sterling Khvicha Kvaratskhelia de Naples, tel que rapporté par Le Times de Londres, les Magpies l’ayant repéré avant la pause de la Coupe du monde. Il n’est pas surprenant qu’ils aient été impressionnés par l’international géorgien, qui a marqué huit buts et aidé 10 autres en 17 apparitions en Serie A et en Ligue des champions cette saison.

– Napoli et la Sampdoria ont conclu un accord de prêt d’échange de gardien de but qui verra Bartosz Bereszynski représentent l’ancien et Alessandro Zanoli jouer pour ce dernier, rapporte Corriere dello Sport, seules les signatures étant désormais requises. Napoli aura le droit de rendre l’accord de Bereszynski permanent et tient également à ramener Nikita Contini de son prêt à la Sampdoria.

– Le Bayern Munich étudie les options de gardien de but après Manuel Neuerla blessure de fin de saison due à un accident de ski et le statut incertain de Alexandre Nubelactuellement prêté à l’AS Monaco, rapporte Sky Sports Allemagne. Gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer est quelqu’un que les géants bavarois regardent et ont contacté, le contrat de l’international suisse expirant cet été.

– Défenseur du Besiktas Romain Saiss a reçu beaucoup d’attention suite à ses performances impressionnantes pour le Maroc lors de la Coupe du monde, selon Marché du pied. Le joueur de 32 ans n’est pas intéressé par les offres des pays du Golfe car il souhaite rester en Europe, deux équipes italiennes examinant son profil.