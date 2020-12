Youssoufa Moukoko a établi un autre record. À 16 ans et 25 jours, l’attaquant du Borussia Dortmund est devenu le plus jeune joueur à avoir débuté un match de Bundesliga.

Après quatre apparitions en tant que remplaçant sous l’ancien entraîneur du BVB Lucien Favre, Moukoko a reçu son premier départ au Werder Brême mardi par Edin Terzic, qui a succédé à Favre dimanche.

Moukoko a battu un record de 15 ans établi par l’ancien milieu de terrain du BVB, du Real Madrid et de Liverpool Nuri Sahin, qui a fait ses débuts en formation de départ pour Dortmund le 5 août 2005 à l’âge de 16 ans, 11 mois et 1 jour.

L’attaquant de Dortmund a encore plus d’un an pour devenir le plus jeune buteur de la Bundesliga. Le record actuel a été établi par le milieu de terrain de Leverkusen Florian Wirtz plus tôt cette année lorsqu’il a marqué lors d’une défaite 4-2 contre le Bayern Munich à l’âge de 17 ans et 34 jours en juin.

Après 141 buts en seulement 88 matches pour les moins de 17 ans et les moins de 19 ans de Dortmund ces dernières saisons, Moukoko est devenu le plus jeune joueur à figurer en Bundesliga fin novembre, un jour après son 16e anniversaire.

Ce jour-là, son coéquipier norvégien Erling Haaland a déclaré à ESPN: « C’est le plus grand talent du monde en ce moment. Il a une grande carrière devant lui. J’ai plus de 20 ans, je vieillis maintenant. C’est comme ça. »

Engagé pour Haaland lors d’une victoire 5-2 au Hertha Berlin pour ses débuts en Bundesliga, Moukoko a également battu le record du plus jeune joueur de l’histoire dans un match de Ligue des champions.

À 16 ans et 18 jours, il a battu un record de 26 ans précédemment détenu par Célestine Babayaro. L’ancien international nigérian a fait ses débuts en Ligue des champions pour Anderlecht à l’âge de 16 ans et 86 jours en novembre 1994.