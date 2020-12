BERLIN: Youssoufa Moukoko est devenu vendredi le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesligas, mais n’a pas pu empêcher le Borussia Dortmund de s’incliner à l’Union Berlin 2-1.

Moukoko, âgé de 16 ans, 28 jours, a égalisé avec une frappe féroce à l’heure de son premier but lors de sa sixième apparition en championnat et à son deuxième départ sous le nouvel entraîneur de Dortmund, Edin Terzi.

L’Union s’est rétablie, cependant, et Marvin Friedrich a marqué le vainqueur d’une tête dans un coin à la 78e minute pour que l’équipe locale ne se déplace qu’à un point derrière Dortmund après 13 matchs disputés.

Dortmund espérait sa deuxième victoire en deux matches sous Terzi, qui a remplacé le licencié Lucien Favre dimanche. Terzi a débuté avec une victoire 2-1 au Werder Brême mardi, mais son équipe a été forcée de faire des erreurs par Urs Fischers bien organisé à domicile.

La première grande chance est tombée aux syndicats Taiwo Awoniyi lorsque Mats Hummels a fait juste assez pour le rebuter.

Terzi a évidemment dit à ses joueurs de faire pression sur leurs adversaires car ils pressaient et se harcelaient chaque fois que les joueurs des Unions avaient le ballon.

La pression de Gio Reynas sur Marvin Friedrich a mis Moukoko sur son chemin. Il a rattrapé le Jadon Sancho non marqué, mais l’attaquant anglais a tiré hors du cadre.

Une erreur de Thomas Meunier a failli coûter cher aux visiteurs. Awoniyi a été contrarié par un bon arrêt de Roman Brki et Cédric Teuchert a tiré sur le but non gardé sur le rebond. Sheraldo Becker a eu une autre belle chance quelques 10 minutes plus tard, mais a tiré faiblement sur Brki.

Moukoko a été largement dévié avant que Robin Koche n’effectue un dégagement de dernière minute de Manuel Akanji dans le coin résultant. Moukoko s’est rapproché plus que quiconque avant la pause quand il a percuté un tir du poteau droit.

Awoniyi a finalement brisé l’impasse à bout portant à la 57e lorsque Grischa Prmel a pris la tête sur un corner, mais Moukoko a égalisé trois minutes plus tard avec une roquette à l’intérieur du poteau gauche après avoir été joué par Raphal Guerreiro.

Ensuite, la défense de Dortmund a laissé Friedrich libre de diriger le vainqueur.

Les fans à l’extérieur ont déclenché des feux d’artifice pour célébrer. Le match comme tous les autres de la Bundesliga s’est joué sans la présence de supporters en raison de coronavirus restrictions.

