Moufida Tlatli, pionnière du cinéma arabe, décède à 78 ans

Moufida Tlatli, la réalisatrice tunisienne dont le film de 1994 «Les silences du palais» est devenu le premier succès international d’une cinéaste du monde arabe, est décédée le 7 février à Tunis. Elle avait 78 ans. Sa fille, Selima Chaffai, a déclaré que la cause était Covid-19. «Les silences du palais», que Mme Tlatli a réalisé et co-écrit avec Nouri Bouzid, se déroule au milieu des années 1960 mais consiste en grande partie en flashbacks sur une décennie plus tôt, avant que la Tunisie n’accède à l’indépendance de la France. La protagoniste, une jeune femme nommée Alia (jouée par Hend Sabri), réfléchit sur l’impuissance des femmes à cette époque antérieure, y compris sa mère, Khedija (Amel Hedhili), une servante du palais des princes tunisiens. Les souvenirs d’Alia provoquent la révélation qu’elle n’a pas atteint une véritable autonomie, même dans le milieu plus libéré de son temps.

«Silences» a remporté plusieurs prix internationaux, dont une mention spéciale dans le meilleure catégorie de débuts à Cannes, faisant de Mme Tlatli la première réalisatrice arabe à être honorée par ce festival du film. Il a été montré au Festival du film de New York plus tard cette année. Dans sa critique, Caryn James du New York Times l’a qualifié de «film fascinant et accompli».

Dans une interview, Hichem Ben Ammar, un réalisateur de documentaires tunisien, a déclaré que «Silences» était «le premier film tunisien à toucher le marché américain». Son importance était particulièrement grande pour les femmes de l’industrie cinématographique généralement patriarcale du monde arabe, a déclaré Rasha Salti, programmatrice de festivals de films arabes. Bien que « Silences » ne soit pas le premier long métrage réalisé par une femme arabe, « il a une visibilité qui surpasse les réalisations des autres », a-t-elle déclaré. Moufida Ben Slimane est né le 4 août 1942 à Sidi Bou Said, une banlieue de Tunis. Son père, Ahmed, a travaillé comme peintre décorateur et artisan dans les palais de la noblesse tunisienne. Sa mère, Mongia, était une femme au foyer. Moufida, l’un des six enfants, a aidé à prendre soin de ses frères et sœurs plus jeunes. Adolescente, elle a passé des nuits dans un cinéma local à regarder des drames indiens et égyptiens. Elle a grandi pendant une période de réforme sociale sous le président tunisien Habib Bourguiba, défenseur des droits des femmes. Au lycée, le professeur de philosophie de Moufida lui a fait découvrir le travail d’Ingmar Bergman et d’autres réalisateurs européens. Au milieu des années 1960, elle obtient une bourse pour fréquenter l’Institut des hautes études cinématographiques de Paris. Après avoir obtenu son diplôme, elle a continué à vivre en France jusqu’en 1972, travaillant comme superviseur de scénario.

En Tunisie, Mme Tlatli est devenue admirée en tant que monteuse de films, travaillant sur des classiques du cinéma arabe comme «Omar Gatlato» et «Halfaouine». «Silences» a été ses débuts en tant que réalisatrice. Le thème du silence du film est dramatisé par le refus de la servante Khedija de dire à Alia l’identité de son père. Alia ne résout jamais ce mystère, mais elle entrevoit une réalité brutale: comment sa mère avait tranquillement souffert de l’esclavage sexuel des deux princes du palais. Le silence est une caractéristique de la culture des palais. Pendant les cours de musique dans le jardin et lors des fêtes dans la salle de bal, les aristocrates bavardent et les serviteurs ne disent rien. La discrétion signifie la gentillesse. Pourtant, cette même discrétion masque également la violence sexuelle du palais et muselle ses victimes. Les servantes apprennent à communiquer entre elles par des grimaces ou des regards noirs. «Toutes les femmes sont dans la tradition du tabou, du silence, mais la puissance de leur regard est extraordinaire», a déclaré Mme Tlatli dans une entrevue en 1995 avec le magazine britannique Sight & Sound. «Ils ont dû s’habituer à s’exprimer à travers leurs yeux.» Mme Tlatli a découvert que cette «culture de l’indirect» était parfaitement adaptée au médium cinématographique. «C’est pourquoi la caméra est si incroyable», a-t-elle déclaré. «C’est en parfaite harmonie avec ce langage plutôt réprimé. Une caméra est quelque peu sournoise et cachée. Il est là, et il peut capturer de petits détails sur quelque chose que l’on essaie de dire. » Après «Silences», Mme Tlatli a réalisé «La saison des hommes» (2000), qui suit également des femmes de différentes générations aux prises avec des coutumes sociales profondément enracinées. Son dernier film était «Nadia et Sarra» (2004).