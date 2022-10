Mouche lanterne maculée : la peur fait grandir l’entrée d’une espèce au Canada

On demande aux Canadiens de faire attention à un petit insecte coloré avec un gros appétit.

La mouche lanterne tachetée est une espèce envahissante qui s’est rendue aux États-Unis et on craint maintenant qu’elle ne s’installe au Canada, ce qui pourrait être un désastre pour les producteurs de fruits et les établissements vinicoles du pays.

“Nous essayons de faire participer tous les Canadiens à la recherche de ce ravageur, car en être conscients tôt nous donnera nos meilleures chances de pouvoir y répondre”, a déclaré Diana Mooij, spécialiste des espèces envahissantes à l’Inspection canadienne des aliments. Agency (ACIA), a déclaré à CTV News.

L’insecte gris et rouge a des ailes tachetées et mesure un peu moins de trois centimètres de long. Il est originaire d’Asie et est apparu pour la première fois en Amérique du Nord en 2014, lorsqu’il a été découvert en Pennsylvanie.

Depuis lors, il s’est propagé à quatorze États américains.

L’insecte peut être trouvé grouillant de plantes et d’arbres, se régalant de sève et de nutriments, ce qui peut causer de graves dommages.

L’ACIA indique qu’à la fin septembre, des infestations ont été découvertes à Buffalo, dans l’État de New York, juste en face de la région viticole du Niagara, et dans le comté d’Oakland, au Michigan.

“Jusqu’à présent, nous ne les avons pas vus au Canada, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas loin derrière”, a déclaré Debbie Zimmerman, PDG de Grape Growers of Ontario, à CTV News.

Cette année a déjà été difficile pour les producteurs de raisins de cuve de la région de Niagara en Ontario. Des températures plus froides que d’habitude en janvier ont endommagé les vignes et entraîné une récolte plus faible cette année. Maintenant, les producteurs craignent que la mouche tachetée ne fasse bientôt des ravages.

“Au fur et à mesure que cela se rapproche, ce n’est pas si nous allons l’obtenir, c’est quand nous allons l’obtenir, et allons-nous avoir les bons supports en place pour le gérer?” Jessica Solanki, directrice adjointe du vignoble chez Huebel Grapes Estates, a déclaré à CTV News.

Elle dit qu’en Pennsylvanie, certains vignobles ont été décimés.

“Et ce n’est pas seulement comme décimer dans le sens où la récolte est terminée, car la plante peut mourir et cela peut causer la mort de la vigne”, a-t-elle déclaré.

Le ravageur peut également infecter les vergers de pommiers et de pêchers et excréter un liquide collant appelé miellat qui peut favoriser la croissance de moisissures. Une étude d’impact économique en Pennsylvanie a révélé que l’insecte pourrait coûter 324 millions de dollars par an à l’État.

Les lanternes tachetées ne sont pas très douées pour voler et ont tendance à se propager en pondant des œufs ou en faisant de l’auto-stop sur des voitures, des camions ou tout autre objet sur lequel elles peuvent se ranger.

Cela comprend le matériel de camping et les véhicules récréatifs. L’ACIA dit que ceux qui voyagent au sud de la frontière lors d’un voyage de camping devraient vérifier leur équipement à leur retour et laver leur véhicule avant de rentrer au Canada.

Si quelqu’un voit une lanterne tachetée au Canada, on lui demande de le signaler à l’ACIA dès que possible. Cela inclut l’envoi d’une photographie, puis la mort de l’insecte.

“Certainement tuer n’importe lequel des insectes qu’ils voient ici au Canada est une excellente idée”, a déclaré Mooij.

Elle dit que les régions les plus à risque sont le sud de l’Ontario, le sud du Québec, certaines parties des Maritimes et l’intérieur de la Colombie-Britannique. Tous sont des domaines qui coïncident avec la viticulture et l’industrie fruitière.

Solanki est rassuré par le fait que l’espèce ne s’est pas déplacée vers le nord aussi vite que certains le craignaient au départ. Des efforts sont en cours pour préparer son arrivée. Une surveillance est en cours et de plus en plus de personnes prennent conscience du ravageur.

“C’est un jeu d’attente”, a déclaré Solanki. “Nous commençons à en savoir plus, et il y a plus de réunions pour nous aider à rester informés. Donc c’est juste l’inconnu, je pense, qui cause un peu d’anxiété.”