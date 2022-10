Motsi Mabuse prend un nouveau coup à Craig Revel-Horwood lors d’une émission en direct Strictly au milieu de rumeurs de « querelle »

MOTSI Mabuse a pris un nouveau coup contre son collègue juge Craig Revel-Horwood lors de l’émission en direct de Strictly Come Dancing au milieu de rumeurs de « querelle ».

Motsi, 41 ans, a qualifié Craig de «diva» après avoir été dur dans son jugement de la star de CBBC Molly Rainford – et c’était un coup révélateur étant donné que Craig a utilisé la même insulte à propos de Motsi dans une récente interview.

Bbc

Motsi a balayé Craig lors de l’émission en direct de ce soir[/caption]

Bbc

Elle a qualifié son collègue juge de «diva» – le même mot qu’il a utilisé pour elle dans une récente interview.[/caption]

“Diva! Diva! Qu’est-ce qui se passe », a déclaré Motsi alors qu’elle se tournait vers Craig après sa critique cinglante où il appelait des parties de la danse de Molly « laides ».

Elle a ensuite pointé son doigt vers lui, avant de se retourner pour accueillir Tess Daly et de rire.

Craig, quant à lui, secoua la tête et parut perplexe.

“Je ne sais pas ce qui se passe avec les garçons”, a ensuite ajouté Motsi, reconnaissant qu’Anton Du Beke avait également été critique. “Peut-être que ce sont les costumes…”

En savoir plus sur strictement EFFRAYANT Les fans ont strictement la même plainte à propos de Tess et Claudia lors du spécial Halloween ‘Tout le’ Les fans sont convaincus qu’ils ont “déterminé” le gagnant de cette année

Cela vient après que Craig ait expliqué à quel point il nécessite peu d’entretien par rapport à son collègue juge Motsi dans une interview avec The Sun dimanche.

Il a déclaré: «Motsi a six personnes dans sa loge qui font le maquillage, le rouge à lèvres, les yeux, les faux cils, ses cheveux, sa robe. C’est une diva.

« Alors que je n’ai personne. Je fais le mien. Je me coiffe et me maquille moi-même. »

Motsi a rompu son silence vendredi, semblant faire allusion à une querelle dans les coulisses.





Partageant la bobine de quelqu’un sur Instagram de “mauvaise culture de travail”, Motsi semblait faire référence à un mauvais sentiment entre les deux.

La légende de la séquence qu’elle a partagée disait: “Quand une entreprise a une mauvaise culture de travail mais que le PDG les oblige à se lier.”

Il montre ensuite quelqu’un qui tombe en arrière pour être attrapé par d’autres – mais est laissé tomber sur le sol.

Motsi n’était pas le seul juge à la langue acide que Craig s’en est pris dans une interview franche.

En savoir plus sur le soleil RETOMBÉES Je suis une pro de la lessive – un article à ajouter à votre lessive pour que les vêtements ne sentent jamais l’humidité RUPTURE Andrea McLean révèle une querelle majeure entre les co-stars de Loose Women alors que les fans sont choqués

Le chorégraphe australien, 57 ans, a également affirmé qu’Anton Du Beke, 56 ans, avait la “grosse tête” depuis qu’il avait remporté un National Television Award pour son rôle.

Il a ajouté que l’ancienne co-star Bruno Tonioli, 66 ans, aurait aimé partir avec “plus de fanfare” et insiste sur le fait que la juge en chef Shirley Ballas n’est pas sexiste.