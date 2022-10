Motsi Mabuse est une «diva» et je connais la vérité derrière la sortie de mon ami Bruno, déclare le juge strict Craig Revel Horwood

Craig Revel Horwood, juge de Strictly Come Dancing à la langue ACIDE, a qualifié Motsi Mabuse de “diva” dans une interview franche.

Le chorégraphe australien, 57 ans, a également affirmé qu’Anton Du Beke, 56 ans, avait la “grosse tête” depuis qu’il avait remporté un National Television Award pour son rôle.

Craig dit que l’ancien juge Bruno Tonioli aurait dû partir avec plus de fanfare[/caption]

Craig a également défendu la co-juge Shirley Ballas et nie aux fans qu’il est sexiste[/caption]

Il a ajouté que l’ancienne co-star Bruno Tonioli, 66 ans, aurait aimé partir avec “plus de fanfare” et insiste sur le fait que la juge en chef Shirley Ballas n’est pas sexiste.

Expliquant à quel point il nécessite peu d’entretien par rapport à son collègue juge Motsi, 41 ans, catty Craig a déclaré: «Motsi a six personnes dans sa loge qui font le maquillage, le rouge à lèvres, les yeux, les faux cils, ses cheveux, sa robe. C’est une diva.

« Alors que je n’ai personne. Je fais le mien. Je me coiffe et me maquille moi-même. »

La semaine dernière, l’ancien danseur professionnel populaire Anton a été couronné meilleur juge de télévision aux NTA, selon les votes du public, et Craig a affirmé que la distinction avait gonflé l’ego de son collègue.

Il a déclaré: «Sa tête est si grosse qu’elle ne passe pas par les portes de nos vestiaires communicants. Il veut mon cavalier. Le mélange de fruits et de noix, ouais, il en était très jaloux.

“Mais j’ai pensé que c’était fantastique qu’il ait gagné. Tu sais quoi, j’ai même voté pour lui.

“Anton est définitivement le plus grand flirt de la série, ça fait partie de sa personnalité, chéri.”

Craig, qui est apparu dans la série depuis son lancement en 2004, a ajouté qu’il n’avait jamais ramassé le gong lui-même car sa concurrence était beaucoup plus dure que celle d’Anton.





Il a dit: “Chérie, j’étais contre les plus grands, tu sais, les Simon Cowells de ce monde, donc c’était assez difficile pour moi de gagner.

“Mais je pense qu’Anton l’a en quelque sorte gagné avec un glissement de terrain et c’était brillant, et c’est un excellent ajout à l’équipe.”

Le jury de l’émission mastodonte BBC1 a eu un remaniement impromptu en 2020, lorsque le vétéran Bruno n’a pas pu faire la navette entre Strictly et son homologue américain Dancing With The Stars en raison de la pandémie.

Discutant de la façon dont Anton est intervenu pour Bruno, d’abord temporairement avant de devenir un élément permanent, Craig a déclaré: “Bruno souhaitait juste qu’il ait plus de fanfare parce qu’il vient en quelque sorte de diminuer, ce qui est dommage à cause de Covid.”

Malgré les rumeurs d’une querelle entre Bruno et Anton, Craig maintient que son ami italien est heureux de vivre à Los Angeles, où il ramasse 1 million de livres sterling par série sur Dancing With The Stars.

S’exprimant lors des Best’s Heroes Awards du magazine, mardi soir, Craig a déclaré : “Bruno est très heureux de vivre sa vie à Los Angeles, il adore ça.

“Il a un groupe massif d’amis en Amérique, il a une belle piscine, une belle maison, il est tout à fait chez lui là-bas et nous ne lui manquons pas du tout.

« C’est un ami cher à moi. Nous travaillons ensemble depuis 25 ans. Nous sommes de bons amis.

“Je ne pourrais jamais travailler sur l’émission américaine, je me ferais tirer dessus si je continuais avec mes commentaires. Je ne tiendrais pas dans la rue là-bas.

Lorsqu’on lui a demandé si Bruno avait déjà eu du mal à traverser l’Atlantique entre les deux spectacles, Craig a plaisanté: “Ça doit être horrible pour lui de boire du champagne en première classe.”

Plus tôt ce mois-ci, la vétéran de l’industrie Shirley, 62 ans, a été fustigée par des fans qui ont affirmé qu’elle était sexiste – l’accusant de préférer les danseurs masculins célèbres aux stars féminines de l’émission à succès.

Mais Craig a expliqué: «Shirley a un travail différent à faire dans le fait qu’elle est spécifiquement comme une contremaîtresse.

« Elle fondera tous ses arguments et décisions sur la technicité.

«Je base le mien sur l’art, sur les armes, sur le récit des histoires. Nous sommes tous quatre juges différents, de différents horizons et avons droit à nos opinions. Je ne pense pas que ce soit sexiste. »

Ce n’est pas la première fois que Craig lève les sourcils avec ses opinions.

En 2018, il a été contraint de s’excuser auprès de Shirley après avoir déclaré sur scène que ses seins étaient “faux”.

En faisant la promotion de son livre à Oxford, il a déclaré : « Le livre est honnête comme moi, mais à la télé, je porte mon chapeau de juge. Je ne peux pas être moi-même.

« Dans ces dix ou 20 secondes où je dois répondre aux questions assez ennuyeuses de Tess en fait. . . J’ai tendance à les éviter et à ne pas répondre.

“J’ai montré mon livre à la BBC et ils ont coupé une partie des seins de Shirley.

“Ce qui s’est passé, c’est qu’elle est venue à l’audition et a littéralement ouvert son truc jusqu’au nombril.

“Ses seins ressemblaient à des trucs de La BaZooKa qui traînaient [some artists from French dance troupe La BaZooKa have giant inflatable breasts].”

La semaine dernière, il est apparu que la série avait été secouée par une enquête dans les coulisses pour identifier qui avait divulgué sur le site Web des résultats de “Strictly taupe” David Thorp, révélant à l’avance quelle célébrité était rejetée dimanche soir.

Craig a déclaré: “Tout le monde a juré de garder le secret et cela fait partie du protocole, donc enfreindre le protocole n’est pas une bonne chose et je ne suis pas d’accord avec cela.”

Craig Revel Horwood dit que Motsi a six personnes dans sa loge qui se maquillent[/caption]