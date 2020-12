Motsi Mabuse pourrait demander une chirurgie de réduction mammaire, a déclaré la star.

Le juge Strictly, 39 ans, a déclaré qu’une amie avait subi la procédure et se sentait beaucoup plus à l’aise en elle-même.

Maintenant, Motsi a refusé d’exclure la possibilité d’avoir son buste réduit, considéré comme un DD.

Sister et Strictly pro Oti, quant à lui, a 28GG, et Motsi dit qu’ils n’ont pas été un plus pour les frères et sœurs.

« Non non Non, [having large breasts] n’a pas été un avantage pour nous », a-t-elle déclaré à MailOnline,« pas du tout!

« Nous avons déjà l’air différent avec notre couleur de peau et nos corps sont complètement différents. Nous nous démarquons déjà assez … »







(Image: BBC)



Motsi a ajouté que son copain a qualifié la décision de « la meilleure chose qu’elle ait jamais faite ».

« Parlons dans un an! » fit-elle remarquer. «Je pense juste que vous devez être à l’aise. C’est la chose la plus importante. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, changez-le.

« C’est votre corps. Vous devez être heureux. »

Malgré sa considération, Motsi a insisté sur le fait qu’il était important d’être « reconnaissant ».















(Image: PA)



«Certaines personnes tueraient pour des seins sains comme ceux-ci», a-t-elle observé.

Motsi a rejoint le banc des juges avant la série de l’année dernière, apportant une positivité et une énergie sans limites à l’émission.

Mais au début de cette série, elle a été forcée de s’isoler après son retour d’un tir d’urgence en Allemagne.

Heureusement, le pro Anton du Beke était sur place pour intervenir en son absence.

Elle avait reçu un appel de flics lui disant qu’il y avait eu une tentative de cambriolage dans son école de danse qu’elle avait créée en 2017.







(Image: BBC / Ray Burmiston)







(Image: PA)



« Quand tu te réveilles et que la police t’appelle, j’ai sauté dans un avion sans réfléchir! » se souvient-elle.

Et bien que le passage Strictly de Motsi ait été accueilli avec enthousiasme par la plupart des fans, il y a eu ceux qui ont décidé de faire une pop sur les réseaux sociaux.

En fait, Motsi dit qu’elle a été victime de terribles abus raciaux depuis qu’elle a rejoint l’émission aux heures de grande écoute l’année dernière.

Et récemment, elle a supprimé Twitter, décidant qu’elle avait suffisamment de médias sociaux en l’état.







(Image: BBC)







(Image: BBC / Ray Burmiston)



« J’ai décidé de quitter Twitter !! » la star a annoncé: « Ça a été amusant mais je pense vraiment qu’avec Instagram, Facebook et TikTok … c’est assez de médias sociaux.

« S’il vous plaît, gardez mon hashtag #strictlykindess !! Vous savez où me trouver. »

* Les demi-finales de Strictly sont diffusées samedi à 19h sur BBC One