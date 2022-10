Motsi Mabuse de Strictly Comes Dancing semble réconforter Ellie Simmonds alors qu’ils rentrent à l’hôtel après le spectacle

Motsi Mabuse, juge de STRICTEMENT Come Dancing, a donné à Ellie Simmonds quelques mots de sagesse alors qu’elle devenait émotive après le spectacle en direct.

Le paralympien, 27 ans, a dansé un Quickstep sur Peppy et George de Ludovico Bource, avec la pro de Strictly Come Dancing Nikita Kuzmin, dans le cadre de l’émission Movie Week de la BBC.

La star de Strictly Come Dancing, Ellie Simmonds, a été vue émue après le spectacle en direct de samedi

Ellie a été vue en train d'être réconfortée par le juge Strictly Come Dancing Motsi Mabuse qui lui a donné quelques mots de réconfort alors qu'elle serrait ses bras

Pourtant, bien qu’elle ait été félicitée pour ses sections de course dans la séquence et pour la façon dont elle est entrée dans le personnage, Ellie a semblé bouleversée par la suite.

Elle et le favori Strictly ont remporté un score total de 27, ce qui les a vus en toute sécurité nichés au milieu de la table.

Bien que cela ait semblé la troubler lorsqu’elle est revenue à l’hôtel et que les choses ont pris une tournure plus émotionnelle.

Ellie a été vue en train d’essuyer quelque chose de son œil alors qu’elle se tenait dans le hall de l’hôtel portant une veste confortable, des leggings et des baskets.

Motsi – qui est la grande sœur de l’ancien Strictly pro Oti Mabuse – a placé sa main tendrement sur le bras d’Ellie alors qu’elle tentait de la rassurer.

La juge avait remplacé sa robe blanche glamour par un sweat à capuche confortable et avait pris le temps de s’assurer que la star allait bien.

Après avoir été rassurée, l’as du sport est apparue de meilleure humeur alors qu’elle serrait la main de Motsi et lui disait au revoir.

L’inquiétude d’Ellie est également survenue des heures avant que les fans ne soient furieux lorsque la prochaine star de Strictly à être éliminée a été divulguée.





Cela a également été une semaine émouvante pour sa partenaire Nikita.

Il semble avoir été victime de la tristement célèbre malédiction du programme après que nous ayons révélé que Nikita et sa partenaire Nicole Wirt s’étaient séparées après cinq ans ensemble.

Ellie avait déjà parlé des craintes de ses parents après s’être inscrite à l’émission.

Les parents d’Ellie, Steve et Val, ont admis qu’ils étaient inquiets au début quand elle leur a dit de s’inscrire à l’émission.

“Nous étions très heureux pour elle mais aussi un peu inquiets quant à la façon dont elle gérerait l’intensité de celle-ci, surtout si elle se débrouille bien et reste longtemps”, a déclaré Steve au Mirror.

“Mais au fond d’elle-même, il y avait un réel sentiment de fierté dans le fait qu’une fois de plus, elle brisait les barrières et montrait que tout est possible.”

Il a loué la passion de sa fille et a ajouté : « Eleanor a été intransigeante dans sa croyance en elle-même et en qui elle est.

“Nous lui avons toujours dit qu’elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait et Strictly est le prochain exemple d’elle poursuivant ce thème.

“Faire cela et continuer à se comporter de la manière honnête et ouverte qu’elle fait est une source constante de fierté pour nous.”

Ellie, 27 ans, souffre d’achondroplasie, un type de nanisme qui se traduit par des membres courts et un torse de taille normale, et cela a entraîné une frustration particulière lorsqu’elle grandissait.

Ellie a dansé dans le cœur de la nation – bien qu’elle admette qu’elle était initialement nerveuse à l’idée de s’inscrire au spectacle.

Elle s’inquiétait de la façon dont la différence de hauteur entre elle et son partenaire fonctionnerait et craignait – à juste titre – de se faire troller.

La star du sport a déclaré: «Je l’ai déjà eu. Certaines personnes ont dit : ‘Comment le nain va-t-il danser ?’ C’est triste et ça vous atteint.

Ellie, 27 ans, et Nikita, 24 ans, ont dansé le Quickstep to Peppy and George de Ludovico Bource

Les juges ont fait l'éloge du segment de course dans la danse d'Ellie

Cela a également été une période difficile hors écran pour la partenaire professionnelle d'Ellie, Nikita Kuzmin.