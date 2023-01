Motsi Mabuse, 41 ans, de Strictly, étourdit en posant pour une gamme de sous-vêtements

STRICTLY’S Motsi Mabuse juge un autre type d’ascenseur alors qu’elle modélise une nouvelle gamme de sous-vêtements.

La star du spectacle de danse de la BBC, 41 ans, a posé dans un soutien-gorge en dentelle crème et une chemise rose du fabricant Anita – où elle est ambassadrice de la marque.

Motsi a posé dans un soutien-gorge en dentelle crème et une chemise rose du fabricant Anita

Comme le dit son collègue juge Strictly Craig Revel Horwood, 58 ans, elle a l'air "fab-u-lous"

Elle a dit à ses fans sur les réseaux sociaux : « Non seulement le soutien-gorge est superbe, mais il est aussi incroyablement confortable.

Dans Finding My Own Rhythm: My Story, le juge Strictly Motsi, 41 ans, allègue que pendant leur mariage de 11 ans, Timo lui a versé une allocation sur ce qu’elle a gagné grâce à son enseignement de la danse et à ses apparitions à la télévision.

Elle dit également que Timo a rejeté ses demandes d’avoir un bébé ou de diriger une école de danse ensemble et a refusé de se séparer d’elle – malgré ses nombreuses demandes.

Le couple, qui s’est rencontré lors d’un tournoi de danse en Angleterre, s’est marié en 2003.

Elle a déménagé en Allemagne depuis son Afrique du Sud natale à l’âge de 18 ans pour être avec lui.