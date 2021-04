FC Goa entrer dans la deuxième étape de la phase de groupes de Ligue des champions AFC Vendredi 2021 avec un test difficile contre l’Iran Persépolis. Actuellement, le FC Goa occupe la troisième place de son groupe composé d’Al Wahda (Emirats Arabes Unis) et d’Al Rayyan (Qatar), à l’exception des deux qui s’affrontent vendredi. Goa a jusqu’à présent deux points en trois matchs. Ils ont tenu à la fois Al Wahda et Al Rayyan à des matchs nuls sans but alors qu’ils ont perdu 2-1 contre Persepolis, vice-championne de la dernière édition. Edu Bedia a inscrit le premier but du FC Goa dans l’ACL, ce qui a été un moment historique car c’était le premier but d’une équipe indienne dans la compétition dans son format actuel. Le FC Goa affronte à nouveau Persépolis au match retour.

Le test contre Persepolis devrait être encore plus difficile étant donné que les deux se sont affrontés il y a quelques jours à peine et Persepolis étudierait encore mieux l’équipe indienne et serait de plus en plus préparé. Le FC Goa avait frappé les poids lourds iraniens en marquant le premier contre eux mais Persépolis a riposté avec deux buts rapides pour prendre l’avantage. Après avoir essayé dur en première mi-temps et eu leurs chances en seconde période aussi, Goa a tenu bon tandis que Persépolis était également heureux de voir le match interrompu.

Au fur et à mesure qu’ils s’affronteront à nouveau, ils voudront s’exploiter un peu plus étant donné qu’ils peuvent avoir une meilleure compréhension basée sur une expérience de première main. Persépolis sait qu’ils peuvent avoir plus de possession avec facilité et que leur mouvement rapide entre les lignes peut perturber Goa. De plus, le canal droit de Goa avec Seriton à l’arrière a été soumis à de fortes pressions de la part de l’équipe lors du match aller, il sera donc intéressant de voir s’ils ciblent à nouveau ce flanc ou s’ils changent de stratégie. Persépolis a également tenté de changer rapidement les flancs grâce à un bon croisement et cherchera à faire plus de même.

En venant à Goa, s’il y a une chose que Juan Ferrando a démontrée dans l’ACL, c’est son astuce tactique. Il a bien étudié les adversaires et a mis en place son équipe à leurs propres forces ainsi que pour contrecarrer les tentatives de leurs adversaires. La concentration incessante de Ferrando sur le jeu de l’espace au lieu des hommes a montré en seconde période contre Persepolis lorsque les joueurs du FC Goa ont pu conserver leur forme et se concentrer sur le travail de leurs espaces respectifs au lieu de courir derrière le mouvement des joueurs de Persepolis.

Face à Persépolis à nouveau, le FC Goa devra être encore plus intelligent et naviguer dans le jeu avec une compréhension tactique très fine de ce qui doit être exécuté sur le terrain.

CE QUE LES ENTRAÎNEURS ONT DIT À L’AVANT DU JEU

Juan Ferrando: «Cela peut être difficile pour toutes les équipes de jouer six matchs en 20 jours, mais cela n’a pas été un si gros problème pour nous. Nous avons besoin d’une bonne préparation après chaque journée pour pouvoir participer dans les meilleures conditions. «

Yahya Golmohammadi: «Avant notre match contre Goa, tout le monde pensait que c’était une équipe faible. Mais ils ne le sont pas. Ils ont fait preuve de bonne qualité et jouent très bien, de manière cohérente, avec une intensité élevée et avec cœur. «

SUSPENSION

Edu Bedia du FC Goa sera suspendu pour le match après avoir décroché son deuxième carton jaune de la compétition lors du match aller du match contre Persepolis. De plus, Edu Bedia est blessé et Ferrando a déclaré que même si ce n’est pas grave, il sera soigné. Cependant, Alexander Romario Jesuraj sera de retour après avoir purgé sa suspension. Avec Bedia suspendu, Princeton Rebello est susceptible de trouver une place dans le onze de départ. Il sera intéressant de voir si Ferrando fait tourner ses joueurs étant donné que l’équipe joue six matchs en seulement 20 matchs et que la fatigue peut être un facteur.

LIBRE-KICKS LE MANTRA?

Le FC Goa a marqué son premier but dans la compétition contre Persépolis et c’est sur coup franc. Brandon Fernandes a pris un coup franc parfait et Bedia est arrivé à la fin et l’a dirigé. Persépolis n’a jusqu’à présent concédé que deux buts et les deux sont arrivés dans une situation de coup d’arrêt. Il semble que Ferrando avait étudié cela à propos de ses adversaires et que des coups francs ont été lancés par le FC Goa afin d’exploiter cela.

Avant le match retour, l’entraîneur de Persépolis s’en méfiait et a déclaré: «Nous allons essayer de bien nous concentrer sur la défense des coups francs pour que cela ne soit pas perçu comme une faiblesse pour Persépolis. Les deux buts que nous avons concédés sur coups de pied arrêtés étaient très rares et le fait qu’ils se soient produits deux fois peut être préoccupant. Cependant, nous devons aborder ce problème avec plus de pratique et resterons concentrés. «

