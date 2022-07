Mots d’inspiration du PM Narendra Modi pour les athlètes de Birmingham Bound

Le matin du 20 juillet à 10h00 IST, l’Honorable Premier Ministre de l’Inde, Shri. Narendra Modi a eu une interaction en ligne avec les athlètes en partance pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

« C’est une question de grand bonheur que je parle avec vous tous. J’aurais été plus heureux si je vous avais tous rencontrés en personne. Mais la plupart d’entre vous sont occupés à s’entraîner et je suis également occupé par la session parlementaire en cours », a déclaré l’Honorable Premier Ministre.

Le Premier ministre indien, qui croit fermement au pouvoir du sport et à l’impact positif qu’il peut avoir sur le développement de la nation, a été un ardent ambassadeur du sport indien.

Le Premier ministre a montré son appréciation pour les sportifs de haut niveau par le biais de félicitations et d’appels de félicitations. Le leader charismatique a également initié des programmes sportifs et s’est profondément impliqué dans l’amélioration des infrastructures sportives.

Le Premier ministre a également fait la lumière sur la prochaine 44e Olympiade d’échecs FIDE, qui devrait commencer le même jour que le CWG 2022, à Mahabalipuram, Chennai.

« Le 20 juillet revêt une grande importance dans le monde du sport. Certains d’entre vous savent sûrement que c’est la Journée internationale des échecs. De plus, lorsque les Jeux du Commonwealth commenceront le 28 juillet, l’Olympiade d’échecs à Mahabalipuram commencera.

Le Premier ministre Modi était optimiste quant au défi de l’Inde à Birmingham et a partagé un message positif qui montre la confiance que le leader accorde aux athlètes représentant la nation au CWG.

“Les athlètes indiens ont une occasion en or de montrer leur talent et de dominer le monde dans les 10 à 15 prochains jours. Je leur souhaite à tous le meilleur.

La plupart d’entre vous ont rendu la nation fière dans le passé. Les joueurs et les entraîneurs sont excités et ceux qui ont l’expérience du CWG ont une chance de se tester à nouveau.

L’honorable Premier ministre a également eu des mots d’inspiration pour les nouveaux participants représentant le pays aux prestigieux jeux de Birmingham.

“Plus de 65 athlètes qui participent à ce tournoi pour la première fois, je suis sûr qu’ils auront également un impact énorme. Vous êtes l’expert de ce que vous avez à faire et de la façon de jouer. Tout ce que je dirai, c’est qu’il jouera de tout son cœur, qu’il jouera fort, qu’il jouera de toutes ses forces et qu’il jouera sans aucune tension.

Le premier ministre a renforcé la confiance des jeunes athlètes avec des mots rassurants sur sa foi dans le contingent et le talent des athlètes.

« A ceux qui entrent pour la première fois dans la grande arène internationale, je dirais que le terrain a changé, pas votre humeur, pas votre entêtement. Le but est de voir flotter le drapeau tricolore, d’entendre l’hymne national jouer. C’est pourquoi ne prenez pas la pression, ayez un impact avec un bon et fort match.

Le Premier ministre Modi a également fait une remarque sur les sauts et les progrès réalisés par le sport indien ces derniers temps et sa joie à ce sujet.

« L’heure d’aujourd’hui est en quelque sorte la période la plus importante de l’histoire des sports indiens. Aujourd’hui, l’esprit des joueurs comme vous est également élevé, l’entraînement s’améliore également et l’ambiance dans le pays vis-à-vis du sport est également formidable. Vous êtes tous en train d’escalader de nouveaux sommets, de créer de nouveaux sommets.

