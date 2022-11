Mots de passe les plus courants de 2022 – assurez-vous que le vôtre ne figure pas sur la liste

NordPass, l’outil de gestion de mots de passe de l’équipe derrière NordVPN, a publié sa liste des 200 mots de passe les plus courants en 2022 – et il s’avère que les gens utilisent encore des mots de passe notoirement faibles.

Le mot de passe le plus courant au monde cette année était le tristement mauvais “mot de passe”, et il a fallu moins d’une seconde aux pirates pour le déchiffrer. Il en va de même pour les deuxième et troisième mots de passe les plus courants : “123456” et “123456789”, respectivement.

NordPass a compilé sa liste avec l’aide de chercheurs indépendants en cybersécurité qui ont analysé une base de données de trois téraoctets pour produire leurs conclusions. La liste est pleine de détails fascinants (et édifiants). Par exemple, près de 5 millions de personnes dans le monde ont utilisé “password” comme mot de passe. Et sur les 20 mots de passe les plus courants, 18 ont été devinés en moins d’une seconde.

Le plat à emporter le plus important, cependant? Si votre mot de passe figure dans la liste, il est temps de le modifier.

Pour vous assurer que vous n’êtes pas piraté, voici les 20 mots de passe les plus courants de NordPass dans le monde pour cette année – et que faire si le vôtre en fait partie :

le mot de passe 123456 123456789 invité qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123 1234567 1234 1234567890 000000 555555 666666 123321 654321 7777777 123

Bitwarden, un gestionnaire de mots de passe open source, a découvert que 31 % des personnes interrogées aux États-Unis avaient subi une violation de données au cours des 18 derniers mois, selon son Enquête 2022 sur la gestion des mots de passe. Pour éviter d’ajouter à cette statistique, NordPass recommande de choisir un mot de passe complexe d’au moins 12 caractères avec une variété de lettres majuscules et minuscules, de symboles et de chiffres. Un générateur de mots de passe est un moyen utile de former ces types de mots de passe complexes.

Vous devez également vous abstenir de réutiliser un seul mot de passe pour plusieurs comptes, bien que l’impulsion soit compréhensible et courante. L’enquête Bitwarden 2022 sur la gestion des mots de passe a révélé que plus de 8 Américains sur 10 réutilisent les mots de passe sur les sites Web, 49 % des répondants déclarant qu’ils comptent sur la mémoire pour surveiller leurs mots de passe.

Cela nous amène à un autre élément clé de l’hygiène des mots de passe : vous pouvez également envisager d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, comme LastPass, 1Password, NordPass ou Bitwarden, pour stocker, gérer et accéder aux mots de passe, ce qui supprime la nature inconstante de votre propre mémoire.

De plus, NordPass recommande de vérifier régulièrement les comptes que vous utilisez réellement. Les comptes inutilisés représentent un risque pour la sécurité en ligne, car une violation pourrait passer inaperçue.

Enfin, vous devez vérifier régulièrement la force de vos mots de passe existants et les mettre à jour avec des mots de passe nouveaux et compliqués. Même si vous n’utilisez pas “mot de passe” comme mot de passe, vos efforts de cybersécurité pourraient probablement nécessiter une mise à niveau.

