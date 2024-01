Motorsport Manager 4, Sparklite, Kenshō, plus

La collection de ce matin des meilleures offres de jeux et d’applications iOS est maintenant prête et attend sous le pli. Parallèlement aux réductions d’aujourd’hui sur l’App Store, nous suivons également des offres solides sur les configurations Apple Watch SE 2 mises à niveau ainsi que sur le M2 Mac mini et bien plus encore ici. En ce qui concerne les applications, les points forts incluent des titres comme Motorsport Manager 4, Sparklite, Kenshō, Rogue Hearts, Cultist Simulator, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu complet de toutes les meilleures offres de jeux et d’applications iOS d’aujourd’hui.

Les meilleures applications et jeux iOS en vente aujourd’hui :

iOS universel : Verrouiller Notes Pro : GRATUIT (Rég. 10 $)

iOS universel : Coeurs Voleurs : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Tap Dot Tap – Jeu de réaction : GRATUIT (Rég. 0,50 $)

iOS universel : iFrame – Cadre, image de point : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Responsable du sport automobile 4 : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Kenshō : 1 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Sparklite : 2 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Simulateur de cultiste : 2 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Araignées AR : 3 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Je rappelle : 1 $ (Rég. 2 $)

Les meilleures offres de jeux du jour : WarioWare Move It ! redescendu à 30 $, Mario Sparks of Hope 20 $, plus

D’autres offres d’applications iOS sont toujours en cours :

iOS universel : 13 : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Circulation des cerveaux 2 : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Néo Monstres : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Générateur de photos IA : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : DayCircle – Compteur de jours : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Focus Keeper Pro – Gérer le temps : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Trésor perdu 2 : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Legacy 3 – La relique cachée : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Guide de jeu ultime : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : Respirez : Respiration calme : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Autocollants Boba ouais : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Piano rétro AudioKit : 3 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : LE01 | Synthé Bass 808 + AUv3 : 8 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : TextEdit Plus – Éditeur de texte : 4 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Éditeur de code Textastic : 8 $ (Rég. 10 $)

Fonctionnalités de Motorsport Manager 4 :

Plongez-vous dans le voyage captivant de la construction de votre empire du sport automobile à partir de zéro, où chaque choix détient la clé de votre succès. Sélectionnez des pilotes exceptionnels et concevez une centrale de course de classe mondiale. Collaborez étroitement avec les pilotes pour assurer les pole positions et élaborer des stratégies d’arrêt aux stands qui mènent à la domination de la course. Vivez l’action des courses qui font monter l’adrénaline en temps réel ou naviguez à travers des écrans de stratégie complexes. Adaptez-vous rapidement aux conditions météorologiques changeantes, aux accidents inattendus et à l’émergence des voitures de sécurité.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et bien plus encore !