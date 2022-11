Motorola US lance des offres Black Friday avec des réductions sur les téléphones Razr, Edge et G Stylus

Le marché américain est un peu limité en ce qui concerne le choix des fournisseurs d’Android, mais Motorola (maintenant sous l’aile de Lenovo) tient toujours bon. La société a décidé de vider certains stocks et de réduire les prix des appareils plus anciens et moins anciens. Voici quelques-unes de ses offres Black Friday.

Nous commencerons par le Motorola Edge (2021), que nous mentionnons assez souvent car il s’agit d’un milieu de gamme solide et abordable. Il offre un écran LCD IPS de 6,8 pouces à 144 Hz et un chipset Snapdragon 778G assez performant, ainsi qu’un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh (charge rapide de 30 W). Ce n’est pas un tueur phare, mais il est difficile de trouver de meilleures spécifications à 300 $. Notez que cela a été lancé avec Android 11 et Motorola fait rarement plus de 2 mises à jour du système d’exploitation.

La société a des produits phares, mais quelque chose comme le Moto Edge + 5G (2022) peut vous coûter le double. Pourtant, une puce Snapdragon 8 Gen 1 et un écran AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz pour 600 $ sonnent plutôt bien. Le téléphone contient également une caméra arrière de 50 + 50 MP et une caméra frontale de 60 MP, ainsi que sa batterie de 4 800 mAh se charge à 68 W sur un fil et à 15 W sans fil. Cela lui donne certains avantages par rapport au OnePlus 10T au prix similaire – celui-ci a la puce 8+ Gen 1, mais coûte 50 $ de plus pour un modèle 8/128 Go. Les unités Edge + proposées disposent de 512 Go de stockage, alors gardez cela à l’esprit également.

Il y a aussi le Motorola Edge vanille (2022) à 500 $, mais pour économiser ces 100 $ par rapport au modèle plus, vous perdez la puce phare (elle est alimentée par un Dimensity 1050) et la caméra ultra large passe à une résolution de 13MP (la caméra selfie est déclassé également). Si vous envisagez celui-ci, jetez un autre coup d’œil au modèle 2021. Notez que la version 2022 est livrée avec un abonnement gratuit de 12 mois à Google One avec 100 Go de stockage en nuage, ce qui compense quelque peu le coût (mais pas beaucoup, c’est 20 $ par an).

Quelques Motorolas avec stylet sont également à prix réduit. En regardant d’abord les offres compatibles 5G, nous recommandons le modèle 2022 par rapport au téléphone 2021. Cela coûte plus cher – 300 $ contre 200 $ – mais il y a des avantages. Pour commencer, vous obtenez le Snapdragon 695 plus performant (sur le SD 480), un écran 120 Hz (contre 60 Hz), l’appareil photo 50MP a OIS et le téléphone démarre une version Android (12, v13 attendue bientôt). De plus, Motorola ajoutera une microSD gratuite de 256 Go, portant le stockage total à 512 Go.

Si vous voulez un stylet bon marché mais que vous ne vous souciez pas tant de la 5G, il y a le Moto G Stylus de 2021 et 2022. La différence n’est que de 30 $ cette fois et nous opterions probablement pour l’option 2022. Son Helio G88 n’est pas aussi rapide que le Snapdragon 678, mais il dispose de 6 Go de RAM pour fonctionner au lieu de 4 Go. Il y a aussi le taux de rafraîchissement de 90 Hz sur l’écran de 6,8 pouces (les deux FHD+) et une batterie plus grande de 5 000 mAh (contre 4 000 mAh). De plus, le téléphone 2021 a commencé avec Android 10, il est donc sur le point de devenir obsolète.

Si vous préférez avoir la 5G bon marché au lieu d’un stylet capacitif, le Moto G 5G (2022) est disponible pour seulement 150 $. Notez que ce téléphone a dépensé tout son budget sur le chipset Dimensity 700 car le reste du matériel est assez basique – écran HD+ 6,5 pouces 90 Hz, appareil photo 50MP (pas d’ultra large), batterie 5 000 mAh avec charge de 10 W. Il y a une quantité surprenante de stockage sur celui-ci, cependant, 256 Go (avec 6 Go de RAM).

Nous choisirions le Moto G 5G plutôt que le Moto G Power (2021) et pas seulement parce qu’il dispose de la 5G. La version la moins chère du Power est de 110 $, mais ce n’est que pour une configuration 3/32 Go, la version 4/64 Go coûte 130 $. En voyant comment les deux ont des écrans basse résolution (HD+) et un seul appareil photo réel à l’arrière (500/48MP), nous préférons obtenir le stockage supplémentaire et une connectivité plus rapide. Pourtant, ces 40 $ supplémentaires représentent un supplément de plus de 30 %, donc si 110 $ est le maximum que vous êtes prêt à dépenser, le G Power n’est pas un choix terrible.

Nous avons mentionné que Motorola essayait de vider l’inventaire et nous le voulions vraiment – il y a un Motorola Razr pliable original de 2019. À 1 000 $ de réduction, cela peut sembler beaucoup, mais cela signifie toujours 500 $ pour un téléphone Snapdragon 710 de trois ans. En outre, il s’agit d’un combiné Verizon uniquement sans emplacement SIM.

La version 2020 (qui a au moins la 5G) est également fortement réduite – à 700 $ de réduction, elle coûte 700 $ (les deux premiers Razr étaient assez chers). Cela en fait l’un des pliables les moins chers, mais encore une fois, il est difficile de le recommander. Un téléphone de deux ans avec Snapdragon 765 pour 700 $ est une vente difficile.

Malheureusement, le Razr (2022), qui est en fait un bon téléphone, ne fait pas partie des remises. En fait, le dernier Moto pliable n’est toujours pas disponible aux États-Unis, donc les remises sont hors de question.

Soit dit en passant, Motorola accepte les échanges, ce qui peut encore réduire les prix indiqués ci-dessus. De plus, vous pouvez payer en un seul versement ou le fractionner en versements mensuels.