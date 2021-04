Motorola a taquiné le Moto G60 et le Moto G40 Fusion sur son profil Instagram, et aujourd’hui, il a finalement révélé certaines des spécifications clés du duo.

Les deux nouveaux smartphones partagent un chipset Snapdragon 732G et un énorme écran de 6,8 pouces avec prise en charge HDR10 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La principale différence entre le Moto G60 et le Moto G40 est le capteur derrière la caméra principale – le G60 a un imageur de 108MP, tandis que son frère est rétrogradé à 64MP.

Les deux autres membres des configurations à triple came à l’arrière sont identiques, tout comme la caméra selfie à l’intérieur d’un trou de perforation à l’avant.

Les écrans sont probablement du type LCD car on peut voir un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. La bascule de volume, l’assistant Google et la touche d’alimentation sont tous alignés sur le côté droit, tandis que la gauche héberge le plateau de la carte SIM.

Le lancement complet des Moto G60 et Moto G40 Fusion aura lieu le 20 avril et les téléphones seront vendus via Flipkart.

La source