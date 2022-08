Motorola taquine le lancement le 8 septembre des nouveaux smartphones de la série Edge

Motorola a récemment dévoilé l’Edge (2022), qui est le premier smartphone alimenté par le SoC Dimensity 1050. Mais la société a plus de smartphones de la série Edge à lancer car elle a taquiné un dévoilement de nouveaux téléphones le 8 septembre.

Motorola a publié un court clip vidéo taquinant l’arrivée de trois nouveaux smartphones le 8 septembre. Sa légende comprend #findyouredge qui confirme que Motorola présentera trois nouveaux smartphones de la série Edge le 8 du mois prochain. Cependant, la société n’a pas révélé les noms ou quoi que ce soit d’autre sur ces smartphones.

Il y a de fortes chances que nous puissions voir les Moto X30 Pro et Moto S30 Pro actuellement disponibles en Chine rebaptisés en tant que smartphones de la série Edge pour les marchés mondiaux. Les principales caractéristiques du X30 Pro incluent le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un écran 144 Hz et un appareil photo principal de 200 MP. Il contient également une batterie de 4 610 mAh avec une charge filaire de 125 W.









Motorola Moto X30 Pro • Motorola Moto S30 Pro

Le S30 Pro, quant à lui, est livré avec le Snapdragon 888+, un écran 144 Hz plus petit et un appareil photo principal de 50 MP. Il dispose d’une batterie de 4 400 mAh sous le capot qui prend en charge une charge filaire de 68 W. Vous pouvez vous diriger vers la couverture des annonces de nos X30 Pro et S30 Pro, et ici pour vérifier leurs spécifications détaillées.

Vous pouvez vous attendre à ce que Motorola en révèle plus sur les smartphones de la série Edge à mesure que nous nous rapprochons de leur dévoilement le 8 septembre.