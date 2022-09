Motorola signe un partenariat avec les Chicago Bulls avant la nouvelle saison NBA

Motorola et les Chicago Bulls de la NBA ont annoncé un partenariat pluriannuel à partir de la saison 2022-23 qui verra les maillots officiels de l’équipe revêtir le logo emblématique chauve-souris Motorola comme écusson de maillot.

Les Bulls feront leurs débuts avec leurs nouveaux maillots le 4 octobre lors d’un match de pré-saison contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le siège social de Motorola Mobility est situé à Chicago et les deux parties partagent un respect mutuel et des partenariats antérieurs.

Motorola et les Bulls partagent non seulement une immense fierté de leur ville natale, mais aussi une passion pour rassembler les gens à travers des expériences de consommation uniques. Nous sommes ravis de réunir nos deux marques et d’imprégner davantage notre entreprise et notre portefeuille de produits polyvalent de l’énergie vibrante de la ville et des fans des Chicago Bulls et de la NBA du monde entier. – Rudi Kalil, président de Motorola Amérique du Nord