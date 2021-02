Bullit Group, le fabricant de téléphones robustes qui possède les marques de smartphones Cat, Kodak et Land Rover, a conclu un accord de partenariat de marque à long terme avec Motorola. La société basée au Royaume-Uni développera et commercialisera des téléphones robustes de marque Moto qui seront résistants aux chutes et aux chocs, conformément au communiqué de presse ci-joint.

Il s’agit d’une alliance stratégique unique, car elle permet à Bullitt d’appliquer son expertise au portefeuille de produits Motorola. Motorola a inventé le téléphone mobile et reste l’une des marques les plus emblématiques au monde. Le fait de se voir confier par Motorola la création d’un portefeuille de téléphones robustes de marque Motorola témoigne de l’activité exceptionnelle que nous avons développée chez Bullitt au cours des 11 dernières années. – Dave Floyd (co-fondateur de Bullitt)

Bullitt Group a commencé son voyage dans le secteur des smartphones robustes en 2009 et conçoit, fabrique et distribue actuellement ses smartphones sous licence Cat et Land Rover sur plus de 50 marchés dans le monde.

Motorola a fait sa propre tentative en matière de téléphones résistants aux chutes et d’écrans incassables avec le Moto Z Force et le Moto Z2 Force en 2016-17. Plus de détails sur le premier téléphone robuste de marque Moto seront révélés plus tard ce trimestre.

La source