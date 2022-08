Motorola S30 Pro alias Edge 30 Fusion montre SD888 + sur Geekbench

Alors que Motorola se prépare pour le dévoilement demain du Razr 2022 et du Edge X30 Pro, il y a un autre Moto dans la rumeur.

Le Motorola S30 Pro, qui devrait devenir le Moto Edge 30 Fusion sur certains marchés, a été repéré sur Geekbench.

Le téléphone, modèle XT2243-2, y est allé sur TENAA, révélant un écran FHD + OLED de 6,55 pouces (probablement à une vitesse de 120 Hz), 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM, 128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage et un 4 270 Batterie mAh avec une charge jusqu’à 68,2 W.

La liste Geekbench confirme que le chipset est le Snapdragon 888+, et non le Dimensity 900 dont nous avons entendu parler. Cette même source a revendiqué un prix de 680 € pour le Motorola Edge 30 Fusion en Europe.

Il reste à voir si Motorola apportera le S30 Pro ou le Edge 30 Fusion à l’événement du 2 août aux côtés du Razr 2022 et du Edge X30 Pro.

