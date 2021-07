Motorola renonce aux mises à jour à long terme

Il y a un peu plus d’un an, avec le lancement du Motorola Edge +, un téléphone à 1 000 $ qui a ramené Moto dans l’arène des téléphones phares, ils se sont retrouvés à devoir s’engager à prendre en charge le téléphone plus longtemps qu’ils ne le souhaitaient initialement. Lors de l’annonce, Motorola a déclaré aux médias que l’Edge+ ne verrait qu’une seule mise à jour majeure de la version Android vers Android 11. par-dessus.

Une semaine avant l’arrivée du téléphone, Motorola a ajouté une deuxième mise à jour de la version Android à son engagement, avec un potentiel pour plus. Nous espérons qu’ils tiendront parole à ce sujet, car avec l’annonce d’aujourd’hui pour la gamme Edge 20, Moto en a essentiellement fini avec des engagements à long terme, à moins qu’ils ne vendent des millions d’appareils et jugent que cela en vaut la peine.

Dans une déclaration fournie à Autorité Android, Motorola ne s’engage désormais qu’à une seule mise à jour et examinera ensuite le cycle de vie d’un appareil pour voir s’il mérite une deuxième :

Chaque appareil a son propre mérite en termes d’endroit où il doit être mis à jour et de nombre de mises à jour qu’il reçoit. Nous nous engageons sur la mise à jour d’un seul système d’exploitation, et nous continuons évidemment à l’examiner. Si nous constatons que l’appareil a un cycle de vie plus long sur le marché, nous examinerons évidemment s’il a besoin de plus de mises à niveau du système d’exploitation.

Si nous décomposons cela, ils disent essentiellement qu’ils s’engageront dans une mise à jour et verront à quoi ressemblent les ventes pour le téléphone, ainsi que si suffisamment de personnes s’y accrochent. Si tel est le cas, Moto examinera la situation avant de décider s’il faut ou non fournir au téléphone une autre mise à jour majeure.

Ou peut-être qu’une autre façon de voir les choses est que les chiffres de Motorola montrent que les gens ne s’accrochent pas à leur téléphone très longtemps, donc les soutenir pendant plus d’un an ne vaut ni le temps ni l’argent. Motorola s’attend à ce que leurs téléphones soient utilisés pendant un certain temps, puis rejetés en faveur d’une mise à niveau.

Maintenant, cela peut être parfaitement logique sur le plan commercial, mais c’est un terrible précédent à créer. Pour quiconque achète un téléphone Motorola, en particulier les plus chers, vous ne devriez jamais le faire en vous attendant à beaucoup de support logiciel au-delà de cette première année. Parce que même si vous aimez votre téléphone et que vous vous y accrochez, s’il n’y a pas assez de gens comme vous, vous n’avez pas de chance.

À titre de comparaison, Samsung s’est récemment engagé sur 3 mises à jour de version Android et 4 ans de correctifs de sécurité. Bien que leurs téléphones puissent différer selon la ligne, je voudrais juste souligner qu’ils mettent toujours à jour des téléphones comme le Galaxy J5 à partir de 2017, un appareil dont je n’ai jamais entendu parler.